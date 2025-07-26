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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聖丁CNC-US的目標價調降至42元，幅度約3.45%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對聖丁(CNC-US)提出目標價估值：中位數由43.5元下修至42元，調降幅度3.45%。其中最高估值65元，最低估值28元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予聖丁評價：積極樂觀7位、保持中立15位、保守悲觀1位。

聖丁今(26日)收盤價為28.41元。近5日股價下跌3.45%，標普指數上漲1.05%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股CNC市場預估目標價

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