鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰科電子TEL-US的目標價調升至217元，幅度約4.83%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對泰科電子(TEL-US)提出目標價估值：中位數由207元上修至217元，調升幅度4.83%。其中最高估值247元，最低估值156元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予泰科電子評價：積極樂觀14位、保持中立6位、保守悲觀1位。
泰科電子今(26日)收盤價為206.22元。近5日股價上漲4.83%，標普指數上漲1.05%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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