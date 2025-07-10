鉅亨速報 - Factset 最新調查：AST SpaceMobile Inc - Class AASTS-US的目標價調升至48.2元，幅度約6.17%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)提出目標價估值：中位數由45.4元上修至48.2元，調升幅度6.17%。其中最高估值64元，最低估值30元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予AST SpaceMobile Inc - Class A評價：積極樂觀6位、保持中立3位、保守悲觀0位。
AST SpaceMobile Inc - Class A今(10日)收盤價為42.5元。近5日股價下跌6.17%，標普指數上漲0.58%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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