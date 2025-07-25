鉅亨速報 - Factset 最新調查：AST SpaceMobile Inc - Class AASTS-US的目標價調降至45.4元，幅度約5.81%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)提出目標價估值：中位數由48.2元下修至45.4元，調降幅度5.81%。其中最高估值64元，最低估值30元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予AST SpaceMobile Inc - Class A評價：積極樂觀6位、保持中立2位、保守悲觀0位。
AST SpaceMobile Inc - Class A今(25日)收盤價為60.06元。近5日股價上漲5.81%，標普指數上漲1.05%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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