鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源VLO-US的目標價調升至159元，幅度約4.26%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對瓦萊羅能源(VLO-US)提出目標價估值：中位數由152.5元上修至159元，調升幅度4.26%。其中最高估值186元，最低估值118元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予瓦萊羅能源評價：積極樂觀17位、保持中立6位、保守悲觀0位。
瓦萊羅能源今(17日)收盤價為143.19元。近5日股價下跌4.26%，標普指數上漲0.01%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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