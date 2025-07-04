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鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估上修至6.88元，預估目標價為145.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對瓦萊羅能源(VLO-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.75元上修至6.88元，其中最高估值10.18元，最低估值3.95元，預估目標價為145.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.18(10.18)14.420.827.55
最低值3.95(3.95)4.593.66.19
平均值6.91(6.83)9.9312.4616.34
中位數6.88(6.75)10.0412.0715.27

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值1,405.99億1,786.01億1,871.65億
最低值965.99億893.84億1,090.59億
平均值1,174.93億1,196.40億1,313.35億
中位數1,170.04億1,140.67億1,272.66億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.502.2729.0424.928.58
營業收入648.78億1,139.95億1,766.86億1,448.01億1,297.82億

詳細資訊請看美股內頁：
瓦萊羅能源(VLO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVLO

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