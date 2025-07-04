鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估上修至6.88元，預估目標價為145.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對瓦萊羅能源(VLO-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.75元上修至6.88元，其中最高估值10.18元，最低估值3.95元，預估目標價為145.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.18(10.18)
|14.4
|20.8
|27.55
|最低值
|3.95(3.95)
|4.59
|3.6
|6.19
|平均值
|6.91(6.83)
|9.93
|12.46
|16.34
|中位數
|6.88(6.75)
|10.04
|12.07
|15.27
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,405.99億
|1,786.01億
|1,871.65億
|最低值
|965.99億
|893.84億
|1,090.59億
|平均值
|1,174.93億
|1,196.40億
|1,313.35億
|中位數
|1,170.04億
|1,140.67億
|1,272.66億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.50
|2.27
|29.04
|24.92
|8.58
|營業收入
|648.78億
|1,139.95億
|1,766.86億
|1,448.01億
|1,297.82億
詳細資訊請看美股內頁：
瓦萊羅能源(VLO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 以伊衝突看懂局勢，掌握搶進關鍵>
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 加州5月燃料進口量創4年新高
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估上修至6.76元，預估目標價為145.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估下修至7.08元，預估目標價為145.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估下修至7.12元，預估目標價為145.00元
下一篇