鉅亨速報 - Factset 最新調查：AST SpaceMobile Inc - Class AASTS-US的目標價調升至45.4元，幅度約3.18%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)提出目標價估值：中位數由44元上修至45.4元，調升幅度3.18%。其中最高估值64元，最低估值30元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予AST SpaceMobile Inc - Class A評價：積極樂觀5位、保持中立3位、保守悲觀0位。
AST SpaceMobile Inc - Class A今(7日)收盤價為45.6元。近5日股價下跌3.18%，標普指數上漲1.72%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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