鉅亨速報 - Factset 最新調查：AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)EPS預估下修至-0.97元，預估目標價為44.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.96元下修至-0.97元，其中最高估值-0.53元，最低估值-1.2元，預估目標價為44.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.53(-0.53)
|0.87
|3.68
|10.05
|最低值
|-1.2(-1.2)
|-1.61
|-0.77
|0.74
|平均值
|-0.9(-0.88)
|-0.66
|0.64
|3.93
|中位數
|-0.97(-0.96)
|-0.83
|-0.1
|1.78
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6,987萬
|5.18億
|14.81億
|31.45億
|最低值
|5,500萬
|1.20億
|2.10億
|9.30億
|平均值
|6,247萬
|2.99億
|9.58億
|21.57億
|中位數
|6,270萬
|3.02億
|11.81億
|23.95億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.81
|-0.37
|-0.58
|-1.07
|-1.94
|營業收入
|0.00
|1,241萬
|1,383萬
|0.00
|442萬
詳細資訊請看美股內頁：
AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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