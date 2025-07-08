字節跳動否認甲骨文等將收購TikTok美國業務
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
《彭博》一周前披露，字節跳動正與由甲骨文 (ORCL-US) 、黑石集團和風險投資公司 Andreessen Horowitz 組成的財團談判，計劃出售 TikTok 美國業務，據《第一財經》周二（8 日）報導，字節跳動稱該消息不實。
據《彭博》報導，這項交易旨在滿足美國《保護美國人免受外國對手控制應用程序法案》的要求，化解美方對數據安全的顧慮。這項交易仍需中美兩國政府批准，目前美國政府設定的最終截止日期為 9 月 17 日。
另據《The Information》周一報導，TikTok 正在為美國用戶開發新版本應用程式，稱其可能是在為出售美國業務鋪路。
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