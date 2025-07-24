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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：ServiceNow公司(NOW-US)EPS預估上修至16.91元，預估目標價為1,160.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共40位分析師，對ServiceNow公司(NOW-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.62元上修至16.91元，其中最高估值17.53元，最低估值15.64元，預估目標價為1,160.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值17.53(17.5)22.6729.5530.66
最低值15.64(15.07)16.7919.5423.45
平均值16.82(16.58)20.0124.2127.06
中位數16.91(16.62)20.0323.9627.06

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值132.76億166.04億202.10億235.73億
最低值129.94億153.27億178.60億205.63億
平均值131.35億155.98億185.78億219.24億
中位數131.56億155.58億185.01億217.81億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.591.131.608.426.84
營業收入45.19億58.96億72.45億89.71億109.84億

詳細資訊請看美股內頁：
ServiceNow公司(NOW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNOW

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