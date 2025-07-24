鉅亨速報 - Factset 最新調查：ServiceNow公司(NOW-US)EPS預估上修至16.91元，預估目標價為1,160.00元
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根據FactSet最新調查，共40位分析師，對ServiceNow公司(NOW-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.62元上修至16.91元，其中最高估值17.53元，最低估值15.64元，預估目標價為1,160.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|17.53(17.5)
|22.67
|29.55
|30.66
|最低值
|15.64(15.07)
|16.79
|19.54
|23.45
|平均值
|16.82(16.58)
|20.01
|24.21
|27.06
|中位數
|16.91(16.62)
|20.03
|23.96
|27.06
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|132.76億
|166.04億
|202.10億
|235.73億
|最低值
|129.94億
|153.27億
|178.60億
|205.63億
|平均值
|131.35億
|155.98億
|185.78億
|219.24億
|中位數
|131.56億
|155.58億
|185.01億
|217.81億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.59
|1.13
|1.60
|8.42
|6.84
|營業收入
|45.19億
|58.96億
|72.45億
|89.71億
|109.84億
詳細資訊請看美股內頁：
ServiceNow公司(NOW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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