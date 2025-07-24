鉅亨速報 - Factset 最新調查：ServiceNow公司NOW-US的目標價調升至1160元，幅度約3.8%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共38位分析師，對ServiceNow公司(NOW-US)提出目標價估值：中位數由1117.5元上修至1160元，調升幅度3.8%。其中最高估值1300元，最低估值734元。
綜合評級 - 共有45位分析師給予ServiceNow公司評價：積極樂觀39位、保持中立5位、保守悲觀1位。
ServiceNow公司今(24日)收盤價為1006.5元。近5日股價下跌3.8%，標普指數上漲1.52%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 退休理財雙引擎：高規格基金×破盤級費率
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 關稅打不倒的股票？投資人搶進這類股！
- AI是第四次工業革命！美科技股仍長期看多 分析師列六大領域30檔個股看俏
- 財報季警訊：科技巨頭談新一輪關稅戰衝擊 怎麼影響Meta、亞馬遜、蘋果、微軟？
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：ServiceNow公司NOW-US的目標價調升至1049元，幅度約3.3%
下一篇