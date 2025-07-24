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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：ServiceNow公司NOW-US的目標價調升至1160元，幅度約3.8%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共38位分析師，對ServiceNow公司(NOW-US)提出目標價估值：中位數由1117.5元上修至1160元，調升幅度3.8%。其中最高估值1300元，最低估值734元。

綜合評級 - 共有45位分析師給予ServiceNow公司評價：積極樂觀39位、保持中立5位、保守悲觀1位。

ServiceNow公司今(24日)收盤價為1006.5元。近5日股價下跌3.8%，標普指數上漲1.52%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股NOW市場預估目標價

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