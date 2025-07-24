鉅亨速報 - Factset 最新調查：Alphabet公司(C)(GOOG-US)EPS預估上修至9.88元，預估目標價為212.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共65位分析師，對Alphabet公司(C)(GOOG-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.71元上修至9.88元，其中最高估值10.25元，最低估值8.8元，預估目標價為212.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.25(10.25)
|11.49
|13.36
|15.69
|最低值
|8.8(8.8)
|9.5
|10.53
|10.69
|平均值
|9.77(9.63)
|10.41
|11.87
|13.8
|中位數
|9.88(9.71)
|10.41
|11.74
|14.41
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3,993.09億
|4,520.89億
|5,134.89億
|5,617.81億
|最低值
|3,800.00億
|4,180.00億
|4,534.00億
|4,921.75億
|平均值
|3,912.84億
|4,353.59億
|4,813.59億
|5,372.54億
|中位數
|3,917.52億
|4,356.58億
|4,793.12億
|5,468.41億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.93
|5.61
|4.56
|5.80
|8.04
|營業收入
|1,823.50億
|2,574.88億
|2,808.75億
|3,071.57億
|3,498.07億
詳細資訊請看美股內頁：
Alphabet公司(C)(GOOG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 退休理財雙引擎：高規格基金×破盤級費率
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Alphabet公司(C)GOOG-US的目標價調升至212.5元，幅度約3.66%
- 【量大強漲股整理】關稅即將開獎，台股【續航】的關鍵看甚麼?【選股策略大公開】
- 【量大強漲股整理】美日對等關稅下降下，【潛力受惠股】已呼之欲出?
- 【量大強漲股整理】【AI擴散效應下，「CPO」、「機器人」誰有潛力？】
下一篇