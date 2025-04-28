財報季警訊：科技巨頭談新一輪關稅戰衝擊 怎麼影響Meta、亞馬遜、蘋果、微軟？
鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-28 09:10
隨著財報季持續展開，科技公司高層開始談論川普政府新一輪貿易戰可能對業務帶來的影響。未來幾天，Meta(META-US) 、微軟 (MSFT-US) 、亞馬遜 (AMZN-US) 、蘋果 (AAPL-US) 和 Spotify(SPOT-US) 將陸續公布上季財報，投資人密切關注關稅變動對供應鏈及中國等地出貨的干擾情況。
根據《巴倫周刊》（Barron"s）報導，雖然部分科技公司已在財報會議上提及關稅議題，但局勢依然充滿變數。目前，部分晶片、硬體產品及 iPhone 享有暫時性豁免。然而，儘管川普近日表示將「大幅下調」對中國商品徵收的 145% 關稅，但具體時程尚未明朗，企業短期內仍面臨銷售受挫的風險。
Alphabet 示警廣告業務逆風，Meta 與亞馬遜恐受衝擊
Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 以亮眼表現揭開財報序幕，但執行長 Sundar Pichai 指出，變動的國際環境將對廣告業務帶來輕微逆風，特別是亞太地區的零售市場。他間接提到，取消低價商品免稅政策，可能削減來自 Shein、Temu 等中國電商的廣告支出，進而影響 Alphabet 營收。
同樣依賴廣告收入的 Meta 與亞馬遜也面臨類似風險。特別是亞馬遜，其平台高度依賴中國供應商與零售商，若 145% 的關稅正式生效，加上其他國家進口稅上調，亞馬遜將承受更大壓力。
英特爾受惠囤貨潮，蘋果可能複製此趨勢
英特爾 (INTC-US) 財務長大衛 · 津斯納（David Zinsner）指出，第一季營收部分得益於消費者因應關稅上漲風險而提前採購。不過，第二季展望不如預期，顯示需求可能受壓抑。儘管筆記型電腦等科技產品暫享臨時豁免，整體供應鏈仍充滿不確定性。
市場預期，蘋果也可能因消費者提前換購 iPhone 而使短期營收優於預期，但未來幾個月手機升級潮恐放緩，多位華爾街分析師也示警蘋果未來需求成長放緩的風險。
ServiceNow 指企業 IT 支出持續，微軟受惠機率高
ServiceNow(NOW-US) 執行長威廉 · 麥克德莫特（William McDermott）表示，儘管經濟情勢動盪，企業對 IT 預算的投入仍未縮減。ServiceNow 首季財報表現優於預期，訂閱收入展望亦穩健。
《巴倫周刊》指出，這對擁有龐大商業軟體業務的微軟來說是正面訊號，預示著微軟即將公布的財報可能展現強勁韌性。
Netflix 消費者支出穩健，Spotify 展望樂觀
Netflix(NFLX-US) 聯席執行長格雷格 · 彼特斯（Greg Peters）則指出，目前尚未觀察到重大負面變化，且對未來展望保持樂觀。雖然娛樂產業未直接受關稅影響，但消費者支出若縮減，恐影響訂閱服務。不過目前看來，消費者仍願意在娛樂上支出，對即將公布財報的 Spotify 等公司是一大好消息。
特斯拉未更新全年財測，馬斯克批評關稅衝擊毛利
儘管特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克與美國總統川普關係密切，但仍公開表示支持自由貿易與低關稅，並坦言關稅對毛利率偏低的企業打擊尤為嚴峻。即將於 5 月初生效的進口汽車及零件 25% 關稅，為特斯拉未來展望帶來更多不確定性。
特斯拉於周二（22 日）公布第 1 季財報，營收與獲利皆未達市場預期，汽車業務收入年減 20%。面對前景不確定性，特斯拉態度轉趨保守，不再重申 2025 年全年銷售成長的目標，並表示，將於第 2 季財報公布時，重新評估 2025 年的業績展望，理由是全球貿易政策變動對汽車與能源供應鏈的影響難以預測。
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