財報季警訊：科技巨頭談新一輪關稅戰衝擊 怎麼影響Meta、亞馬遜、蘋果、微軟？

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-28 09:10

‌



根據《巴倫周刊》（Barron"s）報導，雖然部分科技公司已在財報會議上提及關稅議題，但局勢依然充滿變數。目前，部分晶片、硬體產品及 iPhone 享有暫時性豁免。然而，儘管川普近日表示將「大幅下調」對中國商品徵收的 145% 關稅，但具體時程尚未明朗，企業短期內仍面臨銷售受挫的風險。

‌



Alphabet 示警廣告業務逆風，Meta 與亞馬遜恐受衝擊

Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 以亮眼表現揭開財報序幕，但執行長 Sundar Pichai 指出，變動的國際環境將對廣告業務帶來輕微逆風，特別是亞太地區的零售市場。他間接提到，取消低價商品免稅政策，可能削減來自 Shein、Temu 等中國電商的廣告支出，進而影響 Alphabet 營收。

同樣依賴廣告收入的 Meta 與亞馬遜也面臨類似風險。特別是亞馬遜，其平台高度依賴中國供應商與零售商，若 145% 的關稅正式生效，加上其他國家進口稅上調，亞馬遜將承受更大壓力。

英特爾受惠囤貨潮，蘋果可能複製此趨勢

英特爾 (INTC-US) 財務長大衛 · 津斯納（David Zinsner）指出，第一季營收部分得益於消費者因應關稅上漲風險而提前採購。不過，第二季展望不如預期，顯示需求可能受壓抑。儘管筆記型電腦等科技產品暫享臨時豁免，整體供應鏈仍充滿不確定性。

市場預期，蘋果也可能因消費者提前換購 iPhone 而使短期營收優於預期，但未來幾個月手機升級潮恐放緩，多位華爾街分析師也示警蘋果未來需求成長放緩的風險。

ServiceNow 指企業 IT 支出持續，微軟受惠機率高

ServiceNow(NOW-US) 執行長威廉 · 麥克德莫特（William McDermott）表示，儘管經濟情勢動盪，企業對 IT 預算的投入仍未縮減。ServiceNow 首季財報表現優於預期，訂閱收入展望亦穩健。

《巴倫周刊》指出，這對擁有龐大商業軟體業務的微軟來說是正面訊號，預示著微軟即將公布的財報可能展現強勁韌性。

Netflix 消費者支出穩健，Spotify 展望樂觀

Netflix(NFLX-US) 聯席執行長格雷格 · 彼特斯（Greg Peters）則指出，目前尚未觀察到重大負面變化，且對未來展望保持樂觀。雖然娛樂產業未直接受關稅影響，但消費者支出若縮減，恐影響訂閱服務。不過目前看來，消費者仍願意在娛樂上支出，對即將公布財報的 Spotify 等公司是一大好消息。

特斯拉未更新全年財測，馬斯克批評關稅衝擊毛利

儘管特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克與美國總統川普關係密切，但仍公開表示支持自由貿易與低關稅，並坦言關稅對毛利率偏低的企業打擊尤為嚴峻。即將於 5 月初生效的進口汽車及零件 25% 關稅，為特斯拉未來展望帶來更多不確定性。