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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Alphabet公司(A)(GOOGL-US)EPS預估上修至9.88元，預估目標價為210.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共66位分析師，對Alphabet公司(A)(GOOGL-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.71元上修至9.88元，其中最高估值10.25元，最低估值8.8元，預估目標價為210.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.25(10.25)11.4913.3615.69
最低值8.8(8.8)9.510.5310.69
平均值9.77(9.63)10.411.8613.8
中位數9.88(9.71)10.411.7414.41

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3,993.09億4,520.89億5,134.89億5,617.81億
最低值3,800.00億4,180.00億4,534.00億4,921.75億
平均值3,911.90億4,351.66億4,809.51億5,372.54億
中位數3,915.04億4,356.12億4,792.52億5,468.41億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.935.614.565.808.04
營業收入1,823.50億2,574.88億2,808.75億3,071.57億3,498.07億

詳細資訊請看美股內頁：
Alphabet公司(A)(GOOGL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGOOGL

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