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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Builders Firstsource IncBLDR-US的目標價調降至155元，幅度約3.13%

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Builders Firstsource Inc(BLDR-US)提出目標價估值：中位數由160元下修至155元，調降幅度3.13%。其中最高估值230元，最低估值125元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予Builders Firstsource Inc評價：積極樂觀16位、保持中立4位、保守悲觀0位。

Builders Firstsource Inc今(30日)收盤價為120.24元。近5日股價上漲3.13%，標普指數上漲5.16%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股BLDR市場預估目標價

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