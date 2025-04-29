鉅亨速報 - Factset 最新調查：Builders Firstsource Inc(BLDR-US)EPS預估下修至9.34元，預估目標價為160.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-29 20:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Builders Firstsource Inc(BLDR-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.52元下修至9.34元，其中最高估值10.88元，最低估值6.8元，預估目標價為160.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.88(10.88)
|12.62
|14.9
|最低值
|6.8(6.93)
|8.13
|10.86
|平均值
|9.17(9.34)
|10.64
|13
|中位數
|9.34(9.52)
|10.78
|13.4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|171.39億
|183.59億
|189.75億
|最低值
|163.31億
|163.71億
|174.28億
|平均值
|167.09億
|174.76億
|183.28億
|中位數
|167.24億
|175.44億
|183.69億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.66
|8.48
|16.82
|11.94
|9.06
|營業收入
|85.59億
|198.94億
|227.26億
|170.97億
|164.00億
詳細資訊請看美股內頁：
Builders Firstsource Inc(BLDR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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