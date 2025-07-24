中國客製版Model Y L會是銷量救星？特斯拉Q2財報暴雷 獲利連3季降 利潤率更跌至4.1%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-24 15:40

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特斯拉 (TSLA-US) 最新財報顯示，這家電動車巨頭正面臨前所未有的成長困境，在周三 (23 日) 公佈的第二季財報顯示營收和淨利雙雙下滑，其中營收 224.96 億美元，年減 12%，淨利亦年減 16% 至 11.72 億美元。更令人擔憂的是，這已是特斯拉連 3 季獲利下滑，創下自 2020 年推出 Model Y 以來的最差業績表現。

今秋推出的Model Y L會是救星？特斯拉Q2財報暴雷 連3季獲利走降 利潤率更跌至4.1%（圖：Shutterstock）

銷售下滑是特斯拉業績承壓的主因，第二季特斯拉全球交車量僅 38 萬 4122 輛，較去年同期下滑 13%，與 44 萬 3956 輛的去年同期交車量相比差距明顯。

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值得注意的是，特斯拉第二季產量為 41 萬 244 輛，這意味著庫存壓力正在增加。即便在中國等市場推出 5 年免息貸款、8000 元人民幣保險補貼等促銷措施，也未能有效提振銷售。今年上半年整體表現同樣不容樂觀，特斯拉上半年營收年減 10.62% 至 418.31 億美元，淨利更大幅下滑 43.33% 至 15.81 億美元，相當於少賺約 86 億元。

特斯拉第二季汽車業務營收 166.61 億美元，年減 32.17 億美元，降幅遠超整體營收下滑幅度。分析師指出，特斯拉產品線單一、多年未有重大更新是銷量疲軟的關鍵因素。目前特斯拉主要靠 Model 3 和 Model Y 兩款車型打天下，在競爭日益激烈的全球電動車市場顯得力不從心，尤其在中國市場，本土品牌的崛起正不斷蠶食特斯拉的市佔率。

為扭轉頹勢，特斯拉正試圖透過產品更新尋求突破，特斯拉中國宣布將在今年秋季推出 Model YL，這是一款基於 Model Y 打造的六人座加長版車型，主要針對家庭用戶市場，但業內人士認為，這並非真正意義上的全新車型。

特斯拉汽車工程副總裁 Lars Moravy 透露，一款更經濟實惠的新車型已在上月投產，打算在今年第四季推出，但特斯拉並未透露這款車型的具體細節，僅稱特斯拉目標是提供「人人都能負擔得起」的電動車。

在財報電話會議上，特斯拉執行長馬斯克宣稱，將在今年底前在美國部分城市推出完全無人監管的 FSD 服務，並預計 Optimus 人形機器人將於 2026 年量產，馬斯克甚至大膽預測，特斯拉 5 年後每月可生產約 10 萬台 Optimus 機器人。

然而，市場對此反應冷淡，分析師普遍認為這些前瞻性業務短期內難以貢獻實質績效。

此外，特斯拉面臨的挑戰不僅來自產品層面。馬斯克近年爭議性政治言論在歐美市場引發抵制浪潮，進一步加劇了銷售壓力。同時，全球電動車市場整體遇冷也讓特斯拉雪上加霜，第二季特斯拉營業利潤率僅 4.1%，大幅低於去年同期的 6.3%，反映出特斯拉在價格戰中的利潤空間正被不斷壓縮。

在中國這個佔特斯拉全球銷售約四成的關鍵市場，情勢尤為嚴峻。儘管推出 Model Y 升級版，但面對比亞迪、理想、小鵬等本土品牌的強勢競爭，特斯拉的市佔率持續被蠶食。

業內人士指出，特斯拉必須加快產品更新節奏，推出更具競爭力的新車型，同時改善 FSD 等軟體服務的在地化適配，才能在中國市場重拾成長動力。