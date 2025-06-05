鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估上修至1.64元，預估目標價為33.00元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對泛美銀礦(PAAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.56元上修至1.64元，其中最高估值1.97元，最低估值1.34元，預估目標價為33.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.97(1.97)
|2.54
|3.09
|2.98
|最低值
|1.34(1.34)
|1.31
|1.46
|1.08
|平均值
|1.62(1.6)
|1.97
|2.09
|2
|中位數
|1.64(1.56)
|2.06
|2.13
|1.96
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|33.19億
|35.18億
|41.47億
|37.64億
|最低值
|29.65億
|29.84億
|28.28億
|37.64億
|平均值
|31.43億
|32.64億
|33.08億
|37.64億
|中位數
|31.13億
|32.91億
|29.76億
|37.64億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.85
|0.46
|-1.62
|-0.32
|0.31
|營業收入
|13.39億
|16.33億
|14.95億
|23.16億
|28.19億
詳細資訊請看美股內頁：
泛美銀礦(PAAS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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