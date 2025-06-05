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鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估上修至1.64元，預估目標價為33.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對泛美銀礦(PAAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.56元上修至1.64元，其中最高估值1.97元，最低估值1.34元，預估目標價為33.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.97(1.97)2.543.092.98
最低值1.34(1.34)1.311.461.08
平均值1.62(1.6)1.972.092
中位數1.64(1.56)2.062.131.96

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值33.19億35.18億41.47億37.64億
最低值29.65億29.84億28.28億37.64億
平均值31.43億32.64億33.08億37.64億
中位數31.13億32.91億29.76億37.64億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.850.46-1.62-0.320.31
營業收入13.39億16.33億14.95億23.16億28.19億

詳細資訊請看美股內頁：
泛美銀礦(PAAS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPAAS

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