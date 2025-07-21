鉅亨網新聞中心 2025-07-21 14:20

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美銀首席投資策略師 Michael Hartnett 警告，該行的所有專有交易規則均已觸發「賣出訊號」，預示市場可能面臨回檔修正。Hartnett 強調，儘管股市表現強勁，真正的拋售引爆點或許不在股市，而是在債市，特別是美債 30 年期殖利率若突破 5% 並創新高，將可能引發市場情緒的劇烈轉變。

美股三大賣出訊號齊觸發 但真正巨雷在美債殖利率。（圖:shutterstock)

歷史數據示警 三大賣出訊號同時觸發

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Hartnett 在其最新一期的《資金流動觀察》（Flow Show）報告中指出，美國銀行的「基金經理人調查現金規則」、「全球廣度規則」和「全球資金流交易規則」三大關鍵指標已同時發出賣出訊號。這種多重訊號同時觸發的情況在 Hartnett 的分析框架中相對罕見，通常預示著市場將出現方向性調整。

基金經理人現金規則： 機構投資人現金佔資產管理規模的比例已降至 3.9%，觸發賣出訊號。根據歷史數據，自 2011 年以來，在 15 次類似訊號觸發後，標準普爾 500 指數平均下跌 2%。這反映出市場情緒已達到創紀錄的看漲反轉，基金經理人的風險偏好也達到了前所未有的高位。

全球廣度規則： MSCI 全球股指中，交易價格高於 50 日和 200 日移動均線的股票比例為 64%，相較上週的 80% 有所下降，且低於 88% 的賣出訊號水準。這表明市場上漲的廣度正在收窄，少數大型股的漲勢掩蓋了整體市場的疲軟。

全球資金流交易規則： 過去四周全球股票和高收益債券的資金流入佔資產管理規模的 0.9%，較上週的 1.0% 下降，同樣觸發了賣出訊號。這顯示資金流入的動能正在減弱，可能預示著投資者對風險資產的熱情正在降溫。

債市潛在的「拋售引爆點」

Hartnett 特別強調，債券市場而非股市，可能成為下一輪市場調整的真正觸發點。他指出，債券市場的波動往往先於股市調整，使其成為關鍵的領先指標。

近期，美債 30 年期殖利率再次短暫突破 5%，尤其是在市場擔憂美國總統川普可能解僱聯準會主席鮑爾的恐慌中。目前，30 年期公債殖利率正接近「突破」水平，例如英國為 5.6%，美國為 5.1%，日本為 3.2%。儘管殖利率尚未創出新高，且 MOVE 指數（衡量債券市場波動性的指標）維持在 80 附近，市場目前仍維持風險偏好狀態。

然而，Hartnett 警告，一旦長期債券殖利率創出新高，且 MOVE 指數升至 100 以上，他將會轉向風險規避立場。這意味著，債券市場的劇烈波動將是市場情緒從「風險偏好」急轉為「風險規避」的關鍵訊號。

在股市屢創新高的同時，市場廣度卻處於歷史低點，這是一個值得警惕的隱憂。

這種極端的分化現象顯示，美國經濟可能正在放緩，或者美股正處於泡沫狀態。與之形成對比的是，在全球股市中，價值股和小型股的表現通常優於大盤股，這暗示美國市場的極端集中度反映了投資者對少數科技巨頭的過度依賴，而忽略了經濟基本面的廣泛惡化。

川普干預聯準會：1970 年代政策衝突恐重現

Hartnett 進一步指出，美國總統川普與聯準會主席鮑爾之間關於降息的政策分歧，讓他聯想到 1970 年代初的歷史重演。

他提及 1971 年 8 月 15 日，時任總統尼克森宣布「新經濟政策」，結束布雷頓森林體系，並實施工資價格凍結和 10% 進口關稅。當時失業率為 6%，消費者物價指數（CPI）為 4%。隨後，時任聯準會主席 Arthur Burns 在 1971 年 8 月至 12 月期間大幅降息 225 個基點，引爆了一個先繁榮、後崩潰的週期。