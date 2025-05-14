search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Exelixis公司(EXEL-US)EPS預估上修至2.1元，預估目標價為40.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-14 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Exelixis公司(EXEL-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.05元上修至2.1元，其中最高估值2.57元，最低估值1.68元，預估目標價為40.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.57(2.33)3.774.466.93
最低值1.68(1.68)1.441.862.49
平均值2.09(2.01)2.513.184.19
中位數2.1(2.05)2.483.333.67

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值24.21億30.51億37.32億43.20億
最低值21.67億21.60億23.25億26.43億
平均值22.93億25.43億29.25億32.99億
中位數22.78億25.52億28.94億31.72億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.350.720.560.651.76
營業收入9.88億14.35億16.11億18.30億21.69億

詳細資訊請看美股內頁：
Exelixis公司(EXEL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEXEL

相關行情

台股首頁我要存股
Exelixis公司36.95-0.08%

延伸閱讀



Empty