鉅亨速報 - Factset 最新調查：Exelixis公司(EXEL-US)EPS預估上修至2.1元，預估目標價為40.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-14 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Exelixis公司(EXEL-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.05元上修至2.1元，其中最高估值2.57元，最低估值1.68元，預估目標價為40.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.57(2.33)
|3.77
|4.46
|6.93
|最低值
|1.68(1.68)
|1.44
|1.86
|2.49
|平均值
|2.09(2.01)
|2.51
|3.18
|4.19
|中位數
|2.1(2.05)
|2.48
|3.33
|3.67
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|24.21億
|30.51億
|37.32億
|43.20億
|最低值
|21.67億
|21.60億
|23.25億
|26.43億
|平均值
|22.93億
|25.43億
|29.25億
|32.99億
|中位數
|22.78億
|25.52億
|28.94億
|31.72億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.35
|0.72
|0.56
|0.65
|1.76
|營業收入
|9.88億
|14.35億
|16.11億
|18.30億
|21.69億
詳細資訊請看美股內頁：
Exelixis公司(EXEL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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