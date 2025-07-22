鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-22 20:50

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華爾街分析師對石油和天然氣股抱持高度期望，這主要歸因於其低廉的估值以及美國總統川普對能源產業的持續支持。

川普加持與低估值 美股能源股能否翻身？(圖:shutterstock)

根據《彭博》數據，能源類股在標普 500 指數的 11 個板塊中擁有最高的「買入」評級比例，約四分之三的成分股獲得買入建議。分析師們預計，能源股在未來 12 個月內將上漲約 16%，這一預期漲幅約是整體指數的兩倍。

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羅斯資本合夥公司的分析師 Leo Mariani 指出，目前「倍數和估值非常、非常低」。展望更遠的未來，彭博行業研究預計能源股在 2026 年將實現最高的盈利增長。

此外，能源股具有保護投資者免受通膨加速影響的歷史；在 2022 年美國消費價格飆升時，它們曾是表現最佳的類股。川普政府的支出法案也對石油和天然氣生產商有利，儘管這尚未立即導致能源股大漲。

然而，投資者對華爾街的這種看漲態度抱持懷疑，美國原油價格今年已下跌約 7%，受到川普貿易戰和 OPEC + 恢復減產供應的雙重影響。整體類股也缺乏明顯的市場動力，過去 5 季中有 4 季表現不及大盤。

BMO 資本市場預計，由於原油價格走弱，美國能源生產商的第二季收益將比第一季度下降 30%，同期現金流將下降 15%。

羅斯資本的 Mariani 坦言：「我不確定在未來 12 個月內是否有什麼超級明確的催化劑能戲劇性地改變並逆轉這種局面」。他補充說，機構投資者對該行業的情緒普遍低迷。