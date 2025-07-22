鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-22 15:56

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香港首富李嘉誠港口交易案再現反轉，因全球資產管理巨頭貝萊德近日做出關鍵妥協，同意讓中遠海運集團參與併購交易。這一轉折背後反映出中美在全球航運關鍵節點上的激烈競爭。

倒數5天！李嘉誠賣港再現反轉 貝萊德為何讓中遠海運參加交易 背後藏著怎樣的美中博弈？（圖：Shutterstock）

《北向財經》報導，貝萊德態度突變原因顯而易見，若沒中國企業參與，這筆價值 228 億美元的交易將難以完成。這筆交易最初由貝萊德主導，背後推手正是美國總統川普。

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今年初上台的川普曾公開表示，要在美國港口對中國船舶加收額外費用。若讓美國完全掌控包括巴拿馬運河兩端港口在內的戰略資產，對中國航運安全將構成嚴重威脅，中國政府果斷出手干預，成功阻止了貝萊德的最初計畫。

但貝萊德仍未死心，試圖透過義大利船王阿彭特家族這個「白手套」來完成交易。表面上看來，41 個港口將出售給船王家族，但最關鍵的巴拿馬運河兩港仍會落入貝萊德手中。更令人警惕的是，船王家族的地中海航運集團背後，貝萊德持有第二大股份。這種「偷梁換柱」的把戲未能騙過中國監管部門的火眼金睛，交易再次受阻。

在持續施壓下，貝萊德終於妥協。最新方案同意讓中遠海運加入併購，取得董事會表決權。這一妥協方案被視為當前情勢下唯一可行的解決路徑。對李嘉誠而言，這可能是擺脫中美博弈漩渦的最佳時機，長和集團可以藉此機會完成交易，避免潛在的巨額違約風險。

從中國立場來看，這項堅決反對交易並非單純商業考量。作為全球第一製造業大國和貿易大國，中國每年有超過 20 兆元商品經由海運進出口。巴拿馬運河承擔全球 6% 的貨運量，其中 22% 來自中國商船，運河兩端的巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港堪稱「咽喉要道」，一旦被美國控制，將直接影響中國外貿安全。

報導指出，中國的因應策略展現出多層次佈局，首先啟動反壟斷審查程序，利用國際規則爭取時間，其次推動中遠海運直接參與競購，確保戰略利益，同時藉助巴拿馬政府的力量制衡美國。巴拿馬作為運河管理國，雖然配合美國調查，但並未公開支持美方立場。這種微妙平衡為中國爭取了外交空間。

專家認為，這場博弈背後是兩種發展模式的較量。美國試圖透過金融資本控制實體資產，坐收「過路費」，中國則堅持發展實體經濟，建構完整的產業鏈體系。從斯里蘭卡到希臘，從錢凱港到幾內亞灣，中國已在全球佈局 129 個關鍵港口，中遠海運更是在 58 個碼頭擁有投資。

值得注意的是，中遠海運的參與不僅關乎國家戰略安全，也具有商業價值。希臘比雷埃夫斯港就是成功案例，在中資注入後起死回生，現已成為歐洲第一大港。這種「以商促安」模式體現了中國企業的戰略眼光。

隨著 7 月 27 日最後期限臨近，談判進入白熱化階段。若交易達成，將實現多方共贏。若美國持續阻撓，不僅長和面臨違約風險，中國也可能採取更強硬措施。這場港口之爭已超越商業範疇，成為影響全球貿易格局的重要事件。