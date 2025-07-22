鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-22 19:30

‌



橙汁進口商喬安娜食品公司 (Johanna Foods) 周一 (21 日) 控告白宮，因美國總統川普威脅，將於 8 月 1 日起對所有巴西進口商品徵收 50% 的關稅。公司警告，此舉恐導致美國橙汁價格上漲 20% 至 25%。

憂橙汁價格飆漲20-25% 進口商控告川普無權對巴西課高關稅

川普總統在 7 月 9 日致巴西總統盧拉的信中表示，徵收高關稅是因巴西「對待前總統波索納洛的方式」，並指控巴西審查美國社群媒體平台及存在「不可持續的貿易逆差」。然而，美國貿易代表辦公室數據顯示，美國去年對巴西的商品貿易實際有超過 70 億美元的順差。

‌



喬安娜食品公司供應美國近 75% 的自有品牌非濃縮橙汁。公司堅稱，總統提出的理由不構成經濟緊急狀態，因此總統無權徵收此類關稅，且「巴西信函」無法律依據。

公司執行長 Robert Facchina 表示，關稅將導致約 6800 萬美元的損失，並使「非濃縮橙汁成分」在美國供應不足。

橙汁價格已見上漲。過去一年，16 盎司橙汁平均價格漲逾 5%。關稅威脅也推升橙汁期貨價，過去一個月內飆升近 40%。若關稅生效，喬安娜食品在紐澤西州和華盛頓州的約 700 名員工恐將面臨裁員。

喬安娜食品公司已向國際貿易法院提告，要求裁定《國際緊急經濟權力法案》(IEEPA) 不賦予總統在未確認國家緊急狀態或「不尋常和特殊威脅」下徵收關稅的權力。