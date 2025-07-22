繼續交鋒！Fed官網上傳裝修影片 白宮要求現場檢查

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-22 10:40

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在川普政府持續施壓聯準會（Fed）翻修項目合規性的背景下，Fed 官網上傳一段影片，說明建築工程部分細節。

在川普政府持續施壓Fed翻修項目合規性的背景下，Fed官網上傳一段影片，說明建築工程部分細節。（圖：Shutterstock）

Fed 周一（21 日）在主頁「新聞與事件」專欄下方的影片欄目上傳一段影片，介紹了華盛頓總部兩座歷史建築翻修的新細節。

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這段 6 分 23 秒的影片在 7 月 18 日錄製，描繪了建築場景，介紹稱這裡在第二次世界大戰期間被用作曼哈頓計畫原子武器計畫的規劃場地。

配有項目的文字描述，以及遇到的一些挑戰，如石棉失效和處理細節，一個長期廢棄的帶有裝飾鷹的天窗，以及防爆窗戶和供暖、管線、電氣系統等基礎設施安裝。

影片配文寫道，電梯的使用不限於 Fed 理事，有爭議的房間是多用途，不是計劃中描述的「用餐套房」的一部分。

Fed 還發布帶有紅色標記的圖表，顯示園區內計劃中的水景被取消的位置，從而節省成本。

白宮副幕僚長布萊爾（James Blair）周一表示，川普政府計劃本周視察 Fed 價值 25 億美元的翻修項目。知情人士透露，參議院銀行委員會主席斯科特也在商討參與此次視察。

美國總統川普對 Fed 主席鮑爾的不滿由來已久。為了逼 Fed 降息，6 月以來川普頻頻在社交媒體上施壓，並曾給鮑爾發了一封手寫信，稱 Fed 讓美國損失了數千億美元，指出美國的利率仍然高於許多其他主要經濟體，應該將利率下調至 1%。

因此，外界認為，審查翻修項目只是川普施壓的新手段。

然而，市場普遍預估，Fed 在下周政策會議上會把基準利率維持在 4.25%～4.50% 的區間。鮑爾和大多數同事表示，雖然通貨膨脹已經降溫，但川普進口關稅將導致未來幾個月物價上漲，並認為現在降息可能會重新點燃通貨膨脹。