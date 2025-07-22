鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-07-22 10:25

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美媒最新報導指出，中國電動車製造商正以迅猛之勢搶佔全球市場，尤其在巴西這個全球第六大汽車市場，中國車廠的佈局引發了歐美傳統汽車巨頭的深度焦慮。

輸了就等於滅亡！紐時：中美車廠全球競爭加劇 巴西成新戰場（圖：Shutterstock）

《紐約時報》報導，在距離聖保羅兩小時車程的甘蔗田旁，一座由長城汽車接管的原賓士工廠已進入投產倒數計時。與此同時，比亞迪在聖保羅高端社區的展示廳在周末期間人頭攢動，消費者對電動車的環保性能與靜謐體驗讚不絕口。這一場景正在全巴西各地重複上演。

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福特執行長 Jim Farley 在近期會議上直言：「我們正與中國展開全球競爭，不只是電動車。如果我們輸了，福特就沒有未來。」這番言論折射出歐美車廠面對汽車產業變革時的緊迫感。

報導指出，中國車廠正透過收購歐美車廠撤離後遺留的廠房快速擴張，目標是以巴西為跳板輻射整個拉美市場。這場產業變革的核心在於科技路線的徹底更迭。中國不僅躍居全球最大汽車生產國和出口國，更在電動車全產業鏈中佔據主導地位。比亞迪研發的 5 分鐘快充技術、部分車款媲美特斯拉的續航力，配合更具競爭力的價格體系，正改寫產業遊戲規則。這種技術優勢讓中國電動車在匈牙利、印尼、俄羅斯等新興市場快速滲透，形成對傳統汽車強國的圍剿態勢。

面對中國車廠的凌厲攻勢，西方陣營呈現兩極化。歐盟雖對中國電動車加徵高關稅，卻無法阻擋其從米蘭到孟買的展廳擴張，美國則透過政策手段試圖延緩電動化進程，但特斯拉市佔率持續下滑的現實凸顯產業轉型的不可逆性。

值得注意的是，中國車廠在巴西的突進讓深耕多年的歐美品牌措手不及。數據顯示，在 2023 年至 2024 年期間，中國汽車進口量暴增兩倍，市佔率呈幾何級數提升。

美國財政部特別顧問 Rafael Dubeux 說：「我們要抓住製造業格局變革的機遇，在未來價值鏈中佔據有利位置。」這種開放姿態與中國車廠的技術優勢形成共振。

巴西政府正積極掌握這場產業變革機會。透過提高進口關稅鼓勵在地化生產、優先發展環保車款等政策組合拳，既保護本土產業，又試圖進入全球新能源產業鏈。

目前，至少有三家中國公司正在巴西開設組裝廠。除長城汽車和比亞迪，另一家中國汽車製造商奇瑞也與巴西公司 Caoa 合作，在戈亞斯州中部生產汽車。

但巴西汽車製造商協會主席 Marcio Lima Leite 仍然感到擔憂，因中國新建的汽車廠主要使用從中國進口的零件來組裝汽車，包括最有價值的電池。他表示，這不利於巴西汽車產業的發展。

這場跨洋產業博弈的影響遠超過商業範疇。身為巴西最大貿易夥伴，中國在提供清潔能源技術的同時，也協助這個南美大國實現產業升級願景。