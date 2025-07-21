鉅亨速報 - Factset 最新調查：聖丁CNC-US的目標價調降至46元，幅度約3.16%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對聖丁(CNC-US)提出目標價估值：中位數由47.5元下修至46元，調降幅度3.16%。其中最高估值72元，最低估值30元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予聖丁評價：積極樂觀8位、保持中立14位、保守悲觀1位。
聖丁今(21日)收盤價為27.95元。近5日股價下跌3.16%，標普指數上漲0.59%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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