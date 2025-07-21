「關稅影響溫和」是假象？富國銀行：服務支出疲軟恐預示經濟下行

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-21 19:30

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富國銀行近期對美國經濟數據發出警告，指出其中隱藏著一個可能預示衰退的訊號：非必需服務支出正在下降。

富國銀行：服務支出疲軟恐預示經濟下行(圖:shutterstock)

富國銀行經濟學家 Tim Quinlan 和 Shannon Grein 強調，這種趨勢在過去 60 多年來，僅在經濟衰退期間或其剛結束後出現過。

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初估的經濟數據，如第一季通膨調整後的消費者支出和服務支出成長，被大幅下修。例如，消費者支出從原先的 1.8% 下調至 0.5%，服務支出從 2.4% 下修至 0.6%。

截至 5 月，服務類支出年減 0.3%，其中餐飲服務、娛樂服務 (包含健身房會員、串流媒體訂閱) 支出幾乎零成長，交通運輸支出則下降 1.1%，航空旅行更暴跌 4.7%。這表明家庭預算已捉襟見肘，消費者正在減少汽車維修、網約車和航空旅行等開支。

富國銀行進一步指出，商品支出的看似強勁也存在誤導性，部分是因消費者趕在關稅上漲前搶購汽車和家電所致，屬於不可持續的激增。

此外，通膨數據的低迷也具欺騙性，因為許多企業在關稅生效前囤積庫存，得以暫時消化成本壓力而未轉嫁給消費者。儘管上周零售銷售數據表現超出預期，但該數據主要涵蓋商品支出。

富國銀行認為「關稅影響溫和」是「虛假敘事」，這一分析與華爾街普遍認為關稅影響輕微的看法形成對比。