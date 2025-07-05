法案生效！川普簽署「大而美」稅收和支出法案

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-05 10:41

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美國獨立紀念日當天，一項旨在以政府破兆美元支出和減稅舉措刺激經濟成長的重要法案正式推出。

美國總統川普。（圖：Shutterstock）

美東時間周五（4 日），美國總統川普簽署他力推的大規模減稅和支出法案——「大而美」法案，法案生效。

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川普簽字前，在白宮舉行的獨立日慶祝儀式上稱讚該法案是「迄今為止最大的勝利」，稱他兌現了承諾。

川普駁斥民調顯示法案措施不受歡迎的說法，稱美國經濟會如火箭發射般飛速發展。他還表示：「股市處於歷史高位，會保持下去。」

「大而美」法案涵蓋川普去年競選期間提出的一系列優先事項，例如延長他第一個總統任期提出的減稅政策、撥款打擊非法移民。

從政治上說，這項法案正式生效，代表川普的一場大勝，鞏固他對共和黨的掌控力。

本周「大而美」法案表決期間，共和黨領袖面對黨內外幾重阻力，趕在川普設定的 7 月 4 日截止期前，強行推動法案。