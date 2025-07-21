因美元疲軟與市場擔憂 新興市場歐元債券發行量創紀錄
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
由於美元在投資者眼中失寵，新興市場借款人正以十年來最快速度，湧入歐元債券市場。這股熱潮得益於新興市場債務的強勁需求，非專業投資者也扮演了更重要角色。
驅動這波趨勢的重要因素之一，在於美元的下落，美元指數今年已下跌約 8%。美國川普政府的關稅政策及對聯準會的干預擾亂市場，引發資金經理人重新思考對美國資產的過度曝險，以及對美國經濟的擔憂。
投資者正積極尋求美元以外的機會，且新興市場相較其他市場，仍提供具吸引力的相對殖利率優勢。
數據顯示，截至今年 7 月 18 日，來自發展中經濟體的企業和政府，已售出 890 億歐元的歐元計價債務，這是 2014 年以來同期最高金額。
其中，政府發行量已超過去年全年總和。波蘭和羅馬尼亞在東歐地區占據主導地位，合計發行 210 億歐元，而智利、南韓、中國、象牙海岸等國也積極進入此市場。近期，巴西、哥倫比亞甚至波士尼亞與赫塞哥維納的部分行政區，也正計畫發行歐元債券。
高盛策略師指出，歐元債券在發行後一周的表現，略優於其美元對應債券。銀行策略師認為，由於美國經濟成長預期趨緩以及美元可能進一步貶值，歐元債務的銷售成長趨勢很可能延續。
摩根大通的專家表示，儘管美元仍是新興市場的核心融資貨幣，但「歐元提供了最大的市場深度作為替代方案」。
儘管對美元的多元化需求日益增強，但這不太可能完全削弱美元在新興市場債務中的主導地位，因為這些債券仍是摩根大通新興市場基準債券指數的重要組成部分。
整體而言，投資者對新興市場的胃納量今年一直很強勁，全球新興市場專屬債券基金截至 7 月 16 日已連續 13 周淨流入，今年總流入達到 254 億美元。這種趨勢鼓勵了借款人利用歐元市場，來實現其融資來源多元化。
- EBC全球百萬美金交易大賽 立即體驗
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 川普30%關稅即將殺到 歐股牛市還能撐多久？歐元升勢能否保持？
- 彭博：歐盟擬對波音飛機、美國汽車等徵收720億歐元反制關稅
- 歐盟報復關稅清單已準備好！價值210億歐元、鎖定美國商品
- 歐元區6月服務業PMI終值重返榮枯線上 企業信心升溫但需求仍弱
下一篇