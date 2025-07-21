鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-21 21:00

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因美元疲軟與市場擔憂 新興市場歐元債券發行量創紀錄(圖:shutterstock)

驅動這波趨勢的重要因素之一，在於美元的下落，美元指數今年已下跌約 8%。美國川普政府的關稅政策及對聯準會的干預擾亂市場，引發資金經理人重新思考對美國資產的過度曝險，以及對美國經濟的擔憂。

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投資者正積極尋求美元以外的機會，且新興市場相較其他市場，仍提供具吸引力的相對殖利率優勢。

數據顯示，截至今年 7 月 18 日，來自發展中經濟體的企業和政府，已售出 890 億歐元的歐元計價債務，這是 2014 年以來同期最高金額。

其中，政府發行量已超過去年全年總和。波蘭和羅馬尼亞在東歐地區占據主導地位，合計發行 210 億歐元，而智利、南韓、中國、象牙海岸等國也積極進入此市場。近期，巴西、哥倫比亞甚至波士尼亞與赫塞哥維納的部分行政區，也正計畫發行歐元債券。

儘管對美元的多元化需求日益增強，但這不太可能完全削弱美元在新興市場債務中的主導地位，因為這些債券仍是摩根大通新興市場基準債券指數的重要組成部分。