川普30%關稅即將殺到 歐股牛市還能撐多久？歐元升勢能否保持？

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-21 15:50

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歐洲股市在經歷上半年強勁反彈後，目前正面臨多重挑戰。自今年 4 月初美國對等關稅衝擊引發拋售潮以來，歐洲股市雖經歷 V 型反彈，但隨後在狹窄的 3% 區間內盤整已近三個月。根據媒體對 18 位策略師的調查顯示，市場對 STOXX 600 指數年底收盤價的普遍預期為 554 點附近，較目前水準僅有約 2% 的上漲空間。

川普30%關稅即將殺到 歐股牛市還能撐多久？專家這樣說（圖：Shutterstock）

政策不確定性成為籠罩歐股市場的主要陰雲。美國總統川普擬自 8 月 1 日起對歐盟出口商品徵收 30% 的關稅，而與此同時，歐元兌美元匯率今年已升值 12%，直接侵蝕歐洲出口企業的利潤率。這種謹慎情緒已在第二季財報季初期得到印證，化工巨頭巴斯夫和 Brenntag、汽車製造商雷諾以及晶片設備製造商艾司摩爾等歐洲旗艦企業已發布財測預警或是遜於預期的業績數字。

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瑞銀策略師 Sutanya Chedda 說：「歐洲股市正處於等待期，市場既對 2026 年的周期性加速充滿期待，又面臨貿易協定最後期限和財報季的雙重考驗。」

花旗策略師 Beata Manthey 則相對樂觀，認為歐洲企業獲利預期已基本反映 20% 關稅情景，看好 STOXX 600 指數指數年底將上漲 5%，未來更有望上漲 120%。

匯率波動成為另一個關鍵影響因素。法國興業銀行策略師 Roland Kaloyan 量化分析顯示，美元貶值一成將使歐洲股市獲利減少約 4%，因此維持 Stoxx 600 指數 530 點的年終目標。

值得注意的是，策略師普遍謹慎的態度與基金經理人的樂觀情緒形成對比。美國銀行調查顯示，41% 的基金經理人超配歐洲股票，81% 看好未來 12 個月走勢，這種樂觀主要源自於歐盟增加政府開支的預期。

儘管面臨短期挑戰，歐洲經濟基本面展現韌性。經濟數據驚喜指數回升至年內高點，德國 7 月投資者信心改善，顯示這個歐盟最大經濟體在國防和基礎建設支出增加的支撐下，具備抵禦關稅衝擊的能力。

State Street 投資管理主管 Frédéric Dodard 總結道：「雖然市場容易受到關稅和美元走弱的衝擊，但健康的資產負債表和合理的利率水準將為溫和回調提供緩衝。」