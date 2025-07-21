鉅亨網編輯林羿君 2025-07-21 18:00

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輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳上周訪問中國，不僅與粉絲自拍、合照展現明星魅力，在各項訪問中也不斷誇讚中國的 AI 發展。分析師認為，黃仁勳此行的目的是展現輝答對中國市場的信任，而這份信任必須在中美科技戰之間取得巧妙平衡。

黃仁勳為何狂誇中國AI？分析師：展現信任感。（圖：REUTERS/TPG）

黃仁勳對北京並不陌生，但他今年第三次的中國之行，鞏固了他在中國的搖滾巨星般的地位，粉絲們在北京街頭與這位人工智慧巨頭自由交流。

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對於一家全球最具影響力公司的執行長來說，在北京街頭漫步、參與廣泛採訪、與興奮的粉絲自拍，甚至在皮夾克（這位億萬富翁的標誌性服裝）上為他的忠實追隨者簽名，這都是罕見的景象。

這位全球最有價值公司的掌門人上週抵達北京參加供應鏈博覽會，就在幾天前，他會見了美國總統川普，並宣布在美國因國家安全問題於 4 月實施禁令後，輝達將再次能夠在中國銷售其 H20 晶片。

黃仁勳的公司正處於中美貿易戰的風口浪尖，這場貿易戰威脅著顛覆供應鏈，因為兩國都在爭奪人工智慧和其他尖端技術的全球主導地位，這威脅到輝達價值 170 億美元的中國業務。

分析師表示，儘管黃仁勳似乎在北京和華盛頓之間巧妙地走鋼絲，但該公司仍受到中美關係起伏的影響。

科技研究公司 Omdia 首席分析師 Lian Jye Su 表示：「黃仁勳此行的目的是展示輝達對中國市場的信任。然而，這份信任必須與美國政府對深化與中國關係的潛在擔憂取得平衡。」

黃仁勳將中國公司 Deepseek、阿里巴巴和騰訊的人工智慧模型描述為「世界級」，他的官方行程包括與中國貿易沙皇、副總理何立峰進行「精彩」會晤，以及與商務部長王文濤面對面交流。DeepSeek 模型於 1 月推出後，中國對 H20 晶片的需求激增。

Gavekal Dragonomics 科技分析師 Tilly Zhang 表示：「輝達仍需看清潮流，並在適當的時機順勢而為，以最大限度地發揮可用效益。但對公司來說是好事，我認為它有一位非常擅長此道的執行長。」

86Research 分析師 Charlie Chai 表示，輝達在中國的市占率未來幾年可能會下滑。「中國政府將積極幫助或補貼國內競爭對手，這些競爭對手有朝一日能夠與高端輝達晶片抗衡，至少在某些用例中取而代之。」

自拍與簽名

在全球執行長訪華的罕見景象中，社交媒體平台發布的影片顯示，黃仁勳手持飲料在北京街頭漫步，簽名筆記本並擺姿勢自拍。

在回答有關華盛頓可能如何看待他最近訪問北京的問題時，這位執行長說：「我告訴川普總統和他的內閣我要來中國。我告訴他我這次旅行的事，他說，『祝你旅途愉快』。」

上週在中國國際供應鏈博覽會開幕式上，黃仁勳脫下了他代表性的皮夾克，換上了一件黑色的中式唐裝，並在演講中使用中文。在他的博覽會演講以及後來的評論中，黃仁勳對中國科技巨頭將技術應用於實際的能力讚不絕口，稱中國的供應鏈「廣闊」。

甚至連輝達在人工智慧晶片主導地位上，與之展開戰略性激烈競爭的勁敵華為也受到了讚揚。