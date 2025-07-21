鉅亨網新聞中心 2025-07-21 11:29

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摩根大通銀行 (JPM-US) 在 6 月時宣布推出名為 JPMD 的存款代幣，為其機構客戶提供創新的鏈上支付解決方案。這項產品與市場上常見的穩定幣不同，JPMD 直接錨定客戶在摩根大通的真實銀行存款，具備潛在利息收益，並預期享有聯邦存款保險公司（FDIC）的保護，迅速引發了業界的廣泛關注。

摩根大通發行存款代幣JPMD 具潛在利息收益 開啟「鏈上收益」新時代。(圖:shutterstock)

摩根大通 CEO 傑米 · 戴蒙（Jamie Dimon）曾對穩定幣表達疑慮，認為其不如傳統支付方式直接。然而，他也強調，作為每日處理近 10 萬億美元交易的金融巨頭，摩根大通「必須積極參與」加密支付技術。這種看似矛盾的態度，實則揭示了傳統銀行在面對區塊鏈革命時，如何在戰略困境中尋求務實的創新路徑。

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JPMD：銀行存款的數位化表達

JPMD 本質上是銀行存款的數位化表達，它直接連結摩根大通資產負債表上的銀行存款，將傳統銀行帳戶中的美元轉化為可編程的鏈上資產。這使得 JPMD 天然繼承了傳統存款的核心特徵：可計入銀行存款科目、享受潛在利息收益，並預計納入 FDIC 的保險覆蓋範圍。

在技術架構上，摩根大通選擇了 Coinbase 的 Base 區塊鏈作為 JPMD 的運作平台。Base 是一個基於以太坊的 Layer 2 解決方案，能夠實現次秒結算和全天候運作，突破了傳統銀行系統的時區限制。其高吞吐量和即時流動性支持，為機構資金管理提供了近乎即時的交易體驗。

在合規性設計上，JPMD 深度整合了銀行級風控系統，嵌入了嚴格的 KYC（了解你的客戶）和 AML（反洗錢）協議，要求所有參與機構必須通過摩根大通的監管審查。這種設計回應了全球監管機構對數位資產透明度的核心訴求。相較於摩根大通早期的私有鏈產品 JPM Coin，JPMD 部署在公共區塊鏈上，大幅提升了系統透明度和互通性，為未來接入更廣泛的金融生態奠定基礎。

代幣化存款：監管風暴下的折衷方案

在穩定幣監管風暴日益加劇之際，代幣化銀行存款作為一種折衷方案，正獲得全球監管機構的青睞。英格蘭銀行總裁安德魯 · 貝利（Andrew Bailey）明確表示，他更希望銀行提供傳統貨幣的數位版本，即代幣化存款，而非穩定幣。這種觀點可能代表了全球金融穩定委員會（FSB）等核心監管機構的共識。

監管機構偏好代幣化存款的原因在於其風險可控性。代幣化存款直接連結商業銀行負債，保留了傳統存款保險機制和債權人清償順序等保障架構。它在現有銀行監管體系內的兼容性，規避了創造全新監管範疇的複雜性。摩根大通的報告也指出，英國、歐洲與新加坡等主要經濟體監管機構，正將注意力從穩定幣轉向代幣化銀行存款，這源於監理者對貨幣單一性原則的堅持。

對商業銀行而言，代幣化存款同樣具有顯著吸引力。若銀行發行穩定幣，可能需將 100% 儲備存放於央行且不計息，進而削弱銀行的利差收入。相較之下，代幣化存款既能維持資產負債表規模，也能透過鏈上技術提升結算效率，更符合銀行的商業動機。

非技術實驗 而是策略性卡位

JPMD 絕非簡單的技術實驗，而是摩根大通在數位金融浪潮中的策略性卡位。透過這款產品，摩根大通在創新與合規、顛覆與延續之間找到了精妙平衡點。

首先，JPMD 有助於客戶鎖定與生態擴展。它目前僅針對摩根大通的機構客戶使用，在封閉環境中構建起數位金融的「試驗田」。這不僅滿足了大型機構對鏈上資金管理的需求，也避免了向公眾開放所帶來的監管複雜性。更重要的是，它強化了摩根大通作為機構數位金融門戶的地位。Base 區塊鏈的次秒結算能力，讓跨境支付效率發生質的飛躍，傳統 SWIFT 網路數日的結算週期相形見絀。

其次，JPMD 展現了摩根大通敏銳的監管嗅覺。在穩定幣監管風暴愈演愈烈之際，JPMD 選擇以代幣化存款形態出現，依托現有銀行牌照運營，天然符合監管框架，無需突破政策邊界。這種合規優勢在跨境場景中尤為突出，JPMD 透過將使用者身分與鏈上位址綁定，並藉助圖計算技術即時監控資金流動，解決了監管最關切的反洗錢挑戰。

最後，JPMD 是摩根大通未來金融基礎設施佈局的關鍵組件。摩根大通已搭建以區塊鏈為基礎的多層次金融服務體系，涵蓋貝萊德、富達、倫交所等頭部機構。JPMD 成為連結通訊層（銀行間網路 Liink）、支付結算層（代幣化存款）與資產層（代幣化抵押品）的關鍵組件。

透過 Kinexys 區塊鏈部門開發的互通性功能，JPMD 致力於實現鏈上與鏈下基礎設施的無縫整合，為未來可能出現的「受監管負債網絡」（RLN）等跨銀行聯盟奠定基礎，使摩根大通在金融基礎設施世代更迭中佔據先機。

儘管 JPMD 代表傳統銀行的創新突破，其現實限制仍折射出代幣化存款路徑的內在限制。最顯著的限制在於生態封閉性，JPMD 的有效性高度依賴交易雙方均為摩根大通客戶，當涉及跨行或跨境支付時，其效率優勢便大幅縮水。此外，JPMD 雖代表摩根大通的存款債權，但它缺乏央行背書的法定貨幣地位。