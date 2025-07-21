波克夏股價重挫12%！巴菲特宣布退休後跌破200日均線、落後標普500
鉅亨網編譯莊閔棻
自「股神」巴菲特（Warren Buffett）於 5 月 3 日宣布退休計畫以來，波克夏 (BRK.A-US) 股價表現持續不振，目前已落後於標普 500 指數。
根據《CNBC》報導，波克夏 B 類股 (BRK.B-US) 在近七週內有六週下跌，預期將連續第三個月收黑。
自巴菲特宣布退休，波克夏股價已下跌逾 12%，導致今年至今的漲幅降至 4.5%，落後於標普 500 指數 7% 的漲幅。
若 7 月繼續下跌，波克夏將創下自 2022 年 6 月以來最長的月度連跌紀錄。波克夏 B 類股近期收在 200 天移動平均線下方，結束自 1996 年 B 類股設立以來最長、長達 573 天的均線上行紀錄。
巴菲特本人早降低了對波克夏持續優異表現的預期。他指出，由於波克夏所持有的現金數量龐大，任何投資都很難產生影響。
巴菲特表示，波克夏旗下多元優質企業如 BNSF 鐵路與時思糖果的業績，應該會「略好於」美國公司的平均，但超出這一水準的可能性不大。
巴菲特在 2023 年的年度信中表示：「憑藉我們目前的業務組合，波克夏的業績應該會比普通美國公司略勝一籌，更重要的是，永久性資本損失的風險也應該會大幅降低。然而，任何超出『略勝一籌』的預期都只是一廂情願。」
儘管短期股價表現不佳，但自巴菲特 1960 年代接掌波克夏以來，他已經成功打造跨足 40 個產業、擁有 60 家子公司的企業帝國。
截至 2024 年，波克夏總報酬率高達 5,502,284%，幾乎是標普 500 年均報酬的兩倍，顯示其長期投資策略的深厚實力。
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