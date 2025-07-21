鉅亨網新聞中心 2025-07-21 15:40

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高盛最新分析指出，美元持續走弱正為美國股市，特別是科技七巨頭（Mag 7）帶來顯著的利多，預計將推動其獲利成長並強化相對表現。

高盛：美元越弱 科技7巨頭獲利越好。(圖:shutterstock)

高盛頂尖交易員 John Flood 表示，今年以來美元已貶值 7%，並預計到年底前將進一步走弱 4%。根據高盛的宏觀模型測算，美元每下跌 10%，預估將推動標普 500 指數每股獲利成長約 2-3%。歷史數據也印證了這一趨勢，例如 2017 年至 2018 年期間，類似的匯率機制曾助推美股獲利成長超出預期。

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這項機制對於出口導向型企業尤其有利，因為美元貶值能直接轉化為更高的美元計價海外收入，有助於抵銷本土成本的上升。目前，標普 500 指數的收入中有 28% 來自國際市場。