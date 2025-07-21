彭博記者披露：折疊iPhone明年登場 蘋果高層醞釀巨變

鉅亨網編輯林羿君 2025-07-21 10:56

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彭博記者葛曼（Mark Gurman）披露，蘋果 (AAPL-US) 首款可摺疊 iPhone 預計在明年亮相，這將會是蘋果歷來最不像蘋果的一次產品發表。此外，M5 iPad Pro 將迎來重大升級。

彭博記者爆料：折疊iPhone明年登場 蘋果高層醞釀巨變。(圖:shutterstock)

葛曼上周在專欄中還提到，庫克短期內不會離任，但更大規模的高層改組正在醞釀中。

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他表示，新的可摺疊 iPhone 預計售價至少為 2,000 美元，即使銷量不高，也能讓蘋果輕鬆提升 iPhone 營收。

葛曼指出，蘋果通常不會率先進入某個產品類別，但一旦進入，最終都能成為最棒的。可摺疊 iPhone 將不會複製市面上其他產品，而會引入一些改進，以解決折疊螢幕智慧手機類別的各種弱點，包括透過更好的鉸鏈機制大幅度地減少內面顯示器的折痕。

也就是說，可摺疊 iPhone 並不會有什麼變革性的技術，也不會重新定義這類型商品。相反地，三星過去一年來在折疊手機領域承擔了重責大任，並為蘋果的成功奠定了基礎。

關鍵在於：這可能根本不重要。蘋果在行銷高階硬體方面擁有無與倫比的實力，即使 Vision Pro 是個例外。它可能會在推出幾個月內迅速成為可摺疊手機市場的主導者。有一大批 iPhone 忠實用戶，早就渴望擁有一款可摺疊裝置，但又不願意為了這個需求改用 Android。這種被壓抑的需求是真實存在的，而蘋果也深知這一點。

對三星來說，這未必是壞消息。其零組件部門可能會因 iPhone 銷售熱潮而受惠，而整體熱度也可能吸引更多 Android 用戶嘗試可摺疊的 Galaxy 裝置。

蘋果現在大力推廣可折疊手機的另一個原因是：這種設計在中國尤其受歡迎，而蘋果正渴望在這個市場扭轉頹勢。小米、榮耀、華為和 Vivo 等本土品牌都已推出可折疊手機，而且該地區消費者尤其偏愛書本式的外形，而非新興的翻蓋手機式設計。

最終，蘋果的可摺疊裝置不太可能在第一天就徹底改變這個產品類別，但它仍將是業界的一個重要時刻。憑藉其品牌影響力、市場行銷能力以及精緻的工程設計，蘋果或許能再次將小眾產品變成全球熱銷品。只是，它不會是我們過去所習慣的那種顛覆性創新。

另一方面，M5 iPad Pro 將迎來重大升級。除了配備更快的晶片外，還將有一項值得關注的改變。

當蘋果在 2024 年 5 月推出 M4 iPad Pro 時，除了讓機身變得更薄之外，還終於將 FaceTime 相機從直向位置移到了橫向位置。對於幾乎都以橫向模式使用 iPad、極少轉為直向的使用者來說，這是個令人欣喜的改變。這樣的調整讓 Face ID 使用起來更順暢，也大幅提升了自拍與視訊會議的體驗。

同時，據傳蘋果將在即將推出的 M5 iPad Pro 上新增第二個位於直向側的前鏡頭，讓愛用 FaceTime 和自拍的使用者無論在直向或橫向模式下都能順暢使用。這項改變雖稱不上革命性，但確實是一個貼心的改進。