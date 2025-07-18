黃仁勳笑嘆有點「嫉妒」年輕一代 AI讓世界更趨平等

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-18 08:30

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輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳與之江實驗室主任、阿里雲創始人王堅，於週四（17 日）在第三屆鏈博會先進製造鏈主題活動現場進行了一場深度爐邊談話。黃仁勳身著標誌性的黑色皮夾克，暢談 AI 趨勢，並且表示有點「嫉妒」年輕一代能夠成為「人工智慧原住民」。

黃仁勳笑嘆有點「嫉妒」年輕一代 AI讓世界更趨平等等。(圖:shutterstock)

AI 下一波發展：聚焦「物理人工智慧」

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兩位相識十餘年的「老夥計」一開場便熱絡寒暄，話題自然回溯至過去十幾年人工智慧從萌芽到狂奔的歷程。黃仁勳預測，人工智慧的下一波發展將聚焦於「物理人工智慧」，即將推理能力應用於機器人等物理機械領域。

王堅提出，人工智慧並非脫離人類特性的獨立存在，而是對人類智慧的增強，更能提升創造力與產業標準。黃仁勳對此深表認同，他以汽車擴展移動能力、飛機擴大移動範圍為例，強調人工智慧正擴展人類智慧，儘管其運作模式與人類大腦不同，卻能執行類似的任務。

黃仁勳指出，人工智慧的快速發展得益於各類技術的持續進步，過去十年間人工智慧運算效能已提升 10 萬倍，為大量資料處理與高效學習奠定了基礎。他回顧，人工智慧最初依賴人工編寫程式碼預測結果，而如今透過演算法從數據中學習預測能力，實現了普及化。2012 年深度學習技術爆發，成為高效工具，在電腦視覺、語音辨識、語言理解等領域相繼實現超越人類的表現。

黃仁勳強調，人工智慧正接近「通用人工智慧」階段，預計在多數認知任務及測試中超越人類表現，這也是「超級人工智慧」成為熱議話題的原因——從實現高性能，到超越人類效能，如今在問題解決能力上正快速邁向超越人類的水平。

中國明智布局：開源生態成關鍵驅動

今年開源模型改變人工智慧的技術與商業格局，成為重要發展趨勢。黃仁勳強調，開放創新已從研究層面延伸至工程領域，開放工程的強大之處在於能夠實現全球生態系統資源的整合，並突破單一公司或團隊的創新限制。

他特別指出，中國在開源工程領域的佈局尤其明智，其開源模型不僅協助本土生態發展，更對全球生態系統形成支撐。例如，目前領先的開放推理模式具備先進的多模態推理能力，可供醫療、金融、機器人等各類企業根據自身需求修改應用。

黃仁勳同時指出，開源是保障技術安全發展的最佳路徑，就像「陽光是最好的消毒劑」，全球科學界的共同審視能顯著提升研究品質。他以 DeepSeek 的論文為例，其憑藉頂尖的科學與工程水平，透過完全公開的方式推動了教育普及、知識分享與社區發展。

面向科學的人工智慧：影響深遠的變革

王堅提到「杭州六小龍」的爆火現象，並詢問黃仁勳在開放科學與開放工程領域，人工智慧對科學發現和技術創新的長期影響為何，以及是否會直接改變科學家的研究方式。

黃仁勳回應稱，目前討論多聚焦於服務人類的人工智慧，而面向科學的人工智慧將產生最重大的影響。他解釋，面向人類的人工智慧相對容易推進，因人類創造了語言與設計工具；但生物學是自然的產物，若要對其進行改造，首先必須實現深度理解。

他強調，人工智慧為理解生物學提供了新能力：可解析蛋白質、化學物質、細胞甚至生命的本質，甚至能闡釋人體代謝反應與活動規律。基於這種理解，人工智慧可助力藥物的改良、配置與設計，可望延長人類壽命，蘊含巨大機會。

此外，人工智慧在物理領域的應用同樣關鍵。傳統上，複雜物理過程（如天氣、海洋、冰川等）需依賴物理方程式模擬，而人工智慧在預測效率上遠遠超越物理模擬，無論是理解自然法則或模擬物理過程，都將成為推動科學發展的核心力量。

算力：是改變世界的基礎架構

在談及哪項科技改變最令人興奮時，王堅認為是「算力」。他強調，算力是一切的基礎架構，算力也改變了一切，人工智慧只是我們看到的一個成果，因此與其說電腦在改變世界，不如說是算力在改變世界。

黃仁勳對此表示認同，並闡述了輝達在人工智慧訓練方面的演進：第一個十年是「預訓練」，透過收集大量數據甚至利用人工智慧準備數據進行預訓練；隨後是「人工強化訓練」，加入人的反饋，人來教人工智慧做事，或人類與人工智慧協同做事；最終，人工智慧能夠自己思考、自己實踐，進行強化學習，生成大量數據，獨立完成任務。

矽基技術的未來：多複合晶片與 CPO 新技術

針對人工智慧發展對矽基技術的依賴，黃仁勳表示，矽基技術確實帶來了許多技術突破，未來也會繼續深耕這一領域。不過，其發展模式將迎來三方面轉變：不再沿用過去將算力分散到單一矽晶片的方式，而是轉向多複合晶片組合——單晶片的時代已過，多晶片協同可實現更高級的功能。

他指出，輝達是最早採用這項技術的企業，這些晶片組合會依託不同的基板運行，規模可能達到桌面大小；同時會應用一種名為 CPO（Co-Packaged Optics）的新技術，透過電子層面的最佳化實現多維度、大容量的連接。

黃仁勳預計，這一領域還有大量工作要做，至少需要二十年。他表示，目前的發展路徑已足夠清晰，未來會有許多成果等待達成，兩位在接下來的二十年裡仍需為此辛勤工作。

給年輕人的建議：掌握第一原則與擁抱 AI

王堅提出，人工智慧對年輕人來說是一個終身的機會，並詢問黃仁勳對年輕人的建議。

黃仁勳強調，人們常說人工智慧擅長解決數學、推理及程式設計等問題，因此或許無需專門學習人工智慧——這種觀點是錯誤的。

事實上，即便未來程式設計與工程實務的需求可能減少，我們仍需掌握問題思考的「第一原則」：如何切入問題、將其拆解為具體步驟，這些都依賴於基礎認知與知識儲備。無論是思維方式或智慧積累，都需回歸第一原則；否則，便難以建立深度思考的思維體系，容易盲從人工智慧給出的答案，缺乏獨立判斷。

他建議當代年輕人繼續學習科學推理、電腦程式設計等知識，即便未來未必從事相關工作，也要掌握這些基礎——這是首要的學習方向。

黃仁勳認為，在當今世界，每位年輕人都應當更多地與人工智慧接觸——這是電腦科技發展的新方向。人工智慧正持續提升電腦的能力，且其應用門檻日益降低：由於它能理解人類的交互邏輯，即便用戶表示「不知道如何使用」，它甚至能主動指導用戶掌握使用方法。

因此，融合人工智慧的電腦已成為極具力量的「平等器」，讓世界更趨平等：無論農民、老年人、電腦基礎薄弱者還是年輕人，只要盡快運用人工智慧，都能從中獲得賦能。