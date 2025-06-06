鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-06-06 13:22

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波士頓一位聯邦法官已下達臨時禁制令，阻止川普政府執行其頒布的、禁止哈佛大學國際學生進入美國的禁令。

美國法官再次出手 暫時阻止川普針對哈佛大學國際學生禁令(圖:shutterstock)

美國麻薩諸塞州地方法院法官伯勞斯 (Allison Burroughs) 在這份授予哈佛的兩頁臨時限制令中裁定，如果這項禁令生效，這所美國歷史最悠久的大學將面臨「立即且無法彌補的傷害」。伯勞斯法官阻止了川普的行政令生效，直至法院對這一事項進行進一步訴訟。

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哈佛大學此前已要求法官阻止這項禁令。校方辯稱，川普此舉違反了聯邦法律，並且未能支持其提出的國際學生對國家安全構成威脅的說法。

哈佛大學在提交給法院的文件中強調，這項禁令剝奪了數千名哈佛學生前來美國接受教育和追逐夢想的權利，也剝奪了哈佛教導他們的權利。聲明中寫道：「沒有國際學生，哈佛就不再是哈佛」。校方還指出，川普的國家安全論點存在缺陷，因為禁令並未阻止這些人入境美國，只是阻止他們為了就讀哈佛而入境。

哈佛大學認為，川普的禁令是「政府報復行動」的一部分，是對哈佛行使其憲法第一修正案言論自由權利的「明顯報復」，目的在於壓制言論，並試圖「規避法院的命令」。校方在修改後的訴訟內容中表示，這是「政府協調一致且不斷升級的報復行動的一部分，顯然是報復哈佛行使其第一修正案的言論自由權」。

與此同時，川普政府為禁令辯護，透過白宮發言人 Abigail Jackson 指責哈佛是「反美、反猶太、支持恐怖分子的煽動者溫床」，並聲稱哈佛的行為「危害了整個美國學生和交流訪問者簽證系統的完整性」，同時「有損國家安全」。

川普的行政命令還指控哈佛「展現出令人擔憂的外國關係史和激進主義」，與外國對手有「廣泛的牽連」，包括中國。指令中還聲稱，哈佛校園犯罪率急劇上升，同時未能對至少某些類別的違規行為進行紀律處分，且未能就外國學生的「已知非法或危險活動」向國土安全部提供足夠資訊。哈佛大學對這些指控予以否認。

這項禁止國際學生入境哈佛的禁令是在國土安全部於五月撤銷哈佛招收外國學生所需的學生和交流訪問者項目認證後發布的。當時，該部門的行動也迅速遭到伯勞斯法官的暫時阻止。

上周在聽證會前夕，國土安全部改變做法，表示將通過更漫長的行政程序對哈佛的認證提出質疑。儘管如此，伯勞斯法官表示她計劃應哈佛的請求發布一項更長期的初步禁令，並指出有必要為哈佛的國際學生提供一定保護。川普的行政命令正是在伯勞斯法官宣布她將發布廣泛禁制令阻止政府撤銷哈佛招收國際學生能力的約一周後發布的。

川普的禁令最初為期六個月，但可能延長，並指示國務院考慮撤銷符合標準的現有哈佛學生的簽證。這項行動是川普政府針對哈佛大學展開的更廣泛攻擊的一部分，其他措施還包括凍結數十億美元的撥款和其他資金，以及提議取消其稅收豁免地位。

伯勞斯法官周四的臨時限制令，不僅阻止了新的入境禁令生效，還延續了她 5 月 23 日針對政府限制哈佛國際學生入學發布的另一項臨時限制令。這意味著這是美國聯邦法官連續第二次阻止川普針對哈佛的留學生限制。