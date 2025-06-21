哈佛贏了！美國法官無限期擋川普禁令 川普稱將達成「歷史性」協議

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-21 16:20

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美國聯邦法官週五（20 日）裁定，禁止川普政府立即撤銷哈佛大學招收國際學生的資格，為哈佛帶來一場重要法律勝利。與此同時，美國總統川普在社群平台 Truth Social 發文表示，白宮正與哈佛大學進行談判，預計「未來一週左右」可能宣布一項協議。

美國法官無限期擋川普禁令 ，川普稱談判有望達成協議。(圖：Shutterstock)

根據《CNN》報導，聯邦法官伯洛斯（Allison Burroughs）無限期延長了先前的臨時禁制令，阻止國土安全部立刻終止哈佛參與「國際學生交流計畫」的資格，並要求走完完整的行政審查程序。

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川普則發文指出，哈佛在協商過程中態度積極、展現誠意。他稱：「若協議能在目前討論基礎上達成，將是一項令人難以置信的歷史性成果，對我們國家非常有利。」

圖：（川普 Truth Social）

根據《路透》報導，川普政府先前指控哈佛未有效應對校園反猶騷擾，藉此為由取消對該校數十億美元撥款，並試圖限制其招收國際學生，引發哈佛提告。哈佛大學認為這是出於政治報復，違反美國憲法第一修正案所保障的言論自由。

目前哈佛已提出兩項訴訟，要求解凍約 25 億美元資金，並要求法院阻止政府干預其招生自主權。校方強調將「持續捍衛學校、學生與學者的權利」。

哈佛表示，拒絕接受川普政府對其校務管理、課程設計與思想自由的干涉，是遭受施壓的主因。目前國際學生約占哈佛總學生人數的四分之一，政策若持續推行，恐對全球留學生造成深遠影響。