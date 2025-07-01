川普政府發布調查指哈佛縱容反猶行為！警告撤除所有聯邦補助

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-01 10:20

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美國總統川普領導的政府於週一（30 日）發布警告信，稱其調查認定哈佛大學未能有效處理校園內針對猶太與以色列學生的歧視與騷擾行為，違反聯邦民權法。此舉引發部分學界與人權組織的批評，認為川普藉此加強對高等教育機構的政治干預。

川普政府發布調查指哈佛縱容反猶行為。(圖：Shutterstock)

根據《路透社》報導，美國衛生與公共服務部（HHS）民權辦公室指出，哈佛對多起針對猶太學生的騷擾事件處理遲緩，甚至出現「故意漠視」情況，缺乏及時且有力的回應措施。

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根據《路透》取得的官方信件，川普政府律師已向哈佛校長加伯（Alan Garber）發出警告，若校方未能立即改善對反猶歧視的應對機制，將失去所有聯邦資金。該調查結果被視為川普政府對哈佛進一步施壓的前奏。

目前，川普已凍結對哈佛約 25 億美元的聯邦補助，並展開對全美多所大學的系統性打擊行動，包含限制招收國際學生與威脅取消免稅資格。多所大學警告，這些措施威脅學術自由、言論自由以及關鍵的科研進展。

對此，哈佛大學則發表聲明強調，校方已積極應對反猶問題，採取具體且主動的行動，包括更新紀律制度、強化師生針對反猶太主義的教育與訓練，並強調：「哈佛大學對這個問題絕非漠不關心，並強烈反對政府的調查結果。」