俄羅斯擬封殺WhatsApp！Meta應用恐遭禁、政府推國家版通訊軟體取代

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-19 18:20

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俄羅斯下議院資訊技術委員會副主席 Anton Gorelkin 週五（18 日）表示，Meta (META-US) 旗下的通訊軟體 WhatsApp 可能很快會被列入「受限軟體清單」，並呼籲該平台「應該準備撤出俄羅斯市場」。

俄羅斯擬封殺WhatsApp。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，俄羅斯總統普丁已於上月簽署新法，授權推出國家級通訊軟體「MAX」，並與政府服務系統整合，目標取代 WhatsApp、Telegram 等外資平台，加快去外國化數位轉型。

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Gorelkin 在 Telegram 上指出：「WhatsApp 是時候準備退出俄羅斯市場了。」他強調，Meta 已被俄方正式定義為「極端主義組織」。目前，俄羅斯有 68% 的用戶使用 WhatsApp。

自 2022 年俄羅斯出兵烏克蘭後，Meta 旗下的 Facebook 和 Instagram 即被全面封鎖。儘管 WhatsApp 尚未遭到正式禁令，但外界普遍認為，其命運也岌岌可危。Meta 對此尚未發表正式回應。

俄羅斯本週通過新一波法律，凡是在線上搜尋被官方認定為「極端主義內容」的用戶，最高可罰 5,000 盧布（約 63 美元）。列為極端內容的不僅有 Facebook 和 Instagram，還包括多位反對派政治人物與活躍團體。