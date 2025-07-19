鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-19 22:10

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隨著俄羅斯前總統梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）於週五（18 日）宣布，將對歐盟最新的制裁方案做出回應，升級空襲，莫斯科於週六（19 日）凌晨對烏克蘭展開新一輪大規模空襲，重點轟炸東部戰略城市巴甫洛格勒（Pavlohrad）。

俄羅斯空襲烏克蘭再升級！歐盟祭出新制裁使烏國遭受大規模轟炸。(圖：REUTERS/TPG)

根據《衛報》報導，這場持續六小時的攻擊，是巴甫洛格勒遭遇過有史以來最嚴重的俄羅斯空襲，動用了數百架「神風無人機」與彈道飛彈。

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聶伯彼得羅夫斯克州長 Sergey Lysak 指出，一座工廠與消防站被炸毀，一棟五層樓住宅遭受重創。

Lysak 表示：「對巴甫洛格勒而言，這是一場地獄般的夜晚與清晨。這座城市遭受了最猛烈的襲擊，爆炸聲接連不斷，俄羅斯用飛彈和無人機襲擊。」

許多烏克蘭居民在整夜無眠中躲避轟炸，一名名為 Oleh 的當地人說：「我們整夜都待在避難所，外頭下著大雨，又傳來接連的爆炸聲，」是他經歷過的最糟糕的一晚。

週五，歐盟同意對俄實施新一輪制裁，其中包括大幅降低俄羅斯石油價格上限以及一系列新的金融和貿易措施。

巴甫洛格勒戰略地位關鍵 俄軍推進東部前線

巴甫洛格勒為聶伯彼得羅夫斯克地區重要交通樞紐。自 2022 年俄羅斯入侵以來，俄軍首次接近佔領該地區與頓內茨克州（Donetsk）接壤的領土，並於最近幾天佔領了幾個鄰近的村莊。

除巴甫洛格勒外，週六凌晨，俄軍亦針對烏克蘭南部港口城市奧德薩（Odesa）發動空襲。

根據奧德薩市長 Hennady Trukhanov 說法，約 20 架無人機集中攻擊市區，造成一棟九層樓公寓大火，有一人不幸喪生。

烏克蘭新任總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）強烈譴責俄方行為，表示這是對敖德薩及其他城市的「又一次殘酷攻擊」，並警告國際社會：「這就是猶豫不決的代價，如果不果斷回應，襲擊還會再次發生。」

俄羅斯空襲於美國外交行程巧合結束之際 時機敏感

此次攻擊時機敏感，正值美國總統川普烏克蘭問題特使凱洛格（Keith Kellogg）結束對烏克蘭的六天訪問之際。

此前，白宮也剛剛宣布一筆包含「愛國者防空系統」在內的烏克蘭大規模軍援計劃，並強調歐洲盟友將負責出資。