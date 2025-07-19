鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-19 13:30

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根據《路透社》報導，敘利亞政府本週向南部增兵的決策，源於對美國與以色列立場的嚴重誤判，導致以色列於週三（16 日）對敘軍及敘利亞首都大馬士革發動空襲。

敘利亞誤判美國、以色列立場增兵南部！引發以色列空襲大馬士革。(圖：REUTERS/TPG)

據八位知情人士指出，敘利亞政治與軍事高層原以為，從美國與以色列雙方的公開與私下訊息中獲得默許，才大膽派兵前往以色列視為「非軍事區」的南部地區，儘管以色列已多次警告勿進行此舉。

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消息人士稱，此誤判源自美國敘利亞特使巴拉克（Thomas Barrack）先前公開呼籲敘利亞應作為「一個國家」實行中央管理，不設立自治區。敘方據此誤認美國支持其重新掌控全國。

對於相關外交訊息，美國國務院發言人拒絕透露細節，但重申美國支持敘利亞的領土統一。這位發言人表示：「敘利亞國家有義務保護所有敘利亞人，包括少數群體，」並敦促敘利亞政府追究暴力肇事者的責任。

敘利亞外交部一名高級官員則否認巴拉克的言論影響軍事決策，強調派兵純粹基於國家利益，旨在「制止流血事件，保護平民，防止國內衝突升級」。

敘利亞遭德魯茲民兵反擊、蘇韋達衝突升溫

敘利亞週一（14 日）派遣進入蘇韋達（Sweida）地區，欲平息當地貝都因部落與德魯茲（Druze）武裝派系間衝突。不料進城後即遭德魯茲民兵襲擊，引發激烈交火。

據兩名消息人士透露，隨後敘利亞軍隊實施的暴力行為，包括戰地處決和羞辱德魯茲平民，引發以色列對敘利亞安全部隊、敘利亞國防部和總統府週邊地區發動襲擊。

以色列總理納坦雅胡則表示，以色列的干預是為阻止敘軍進入應為「非軍事區」的南部敏感區，同時履行對德魯茲族群的保護承諾。

德魯茲社區是一個信奉伊斯蘭教的少數民族，信徒遍布敘利亞、黎巴嫩和以色列。

敘利亞領導人夏拉（Ahmed al-Sharaa）誓言要追究那些對德魯茲人實施侵犯行為的人之責任。他將所有針對平民的犯罪行為歸咎於試圖加劇緊張局勢的「非法團體」，但並未透露政府軍是否參與其中。

美方斡旋達停火 敘以誤解釀危機

為緩解緊張，美國及其他國際力量迅速介入調解，成功促成週三（16 日）晚間停火協議。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）稱，這場衝突為敘以雙方「誤解」所致。

敘利亞方面與一位西方外交人士透露，大馬士革認為上週與以色列於巴庫（Baku）談判中，已取得允許南部部隊部署的默契，因此未料會引發強烈軍事反應。

以色列於週五（18 日）宣布，允許敘軍於接下來兩天有限度進入蘇韋達地區，敘方隨後也表示將派遣專責部隊平息持續至週六早晨的社區衝突。