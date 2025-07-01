川普簽字！美國結束對敘利亞制裁
鉅亨網編譯鍾詠翔
美國白宮周一（30 日）發表聲明，表示川普總統當日簽署一道行政命令，終止對敘利亞的制裁。
根據行政令，美國政府將放寬對某些商品出口敘利亞的管制，並免除對敘利亞接受某些外國援助的限制。美國財政部此前已發布涉及敘利亞當局、中央銀行和國有企業的往來許可，美國國務院也發布 180 天制裁豁免。
白宮表示，將支持敘利亞穩定和打擊恐怖主義，監督敘利亞關鍵優先事項的進展。美國將繼續維持對極端組織「伊斯蘭國」和其附屬組織以及「伊朗代理人」的制裁，評估是否繼續把敘利亞列入「支持恐怖主義國家」名單，並推動聯合國解除對敘制裁。
去年 12 月，敘利亞局勢發生劇變。美國目前仍把敘利亞政權領導人沙拉列為「國際恐怖分子」，並把他領導的「敘利亞沙姆解放武裝」認定為恐怖組織。
根據白宮周一的聲明，川普在行政令中指示國務院對此進行重新評估。
今年 5 月 13 日，川普表示，已經採取措施，恢復美國與敘利亞的正常關係，並在與沙烏地阿拉伯王儲和土耳其總統討論後做出決定，將下令終止對敘利亞的制裁。
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