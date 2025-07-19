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【Joe’s華爾街脈動】歐盟關稅威脅使美股漲勢受阻；台積電AI驅動的創紀錄財報預示台股將飆升

Joe Lu


美國市場權衡地緣政治風險與強勁基本面，而台灣科技類股則從其產業龍頭獲得強大催化劑

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【Joe’s華爾街脈動】歐盟關稅威脅使美股漲勢受阻；台積電AI驅動的創紀錄財報預示台股將飆升 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 7 月 18 日 美東時間


重點摘要
  • 在新的歐盟貿易緊張局勢抵銷了強勁的國內經濟數據之際，美國股市從歷史高點出現尾盤逆轉，而台灣市場則準備強勢開盤。
  • 儘管 Netflix 和 3M 等公司財報強勁，但標普 500 指數那斯達克指數從盤中高點回落，道瓊工業平均指數亦下跌，顯示投資者態度謹慎。
  • 在一位聯準會官員發表鴿派評論後，公債殖利率微幅走低，儘管市場共識仍然是第三季稍晚才會降息。
  • 強韌的美國零售銷售和下降的初請領失業金人數，強化了經濟穩健成長且通膨受控的「金髮女孩 (Goldilocks)」情境。
  • 美國可能對歐盟課徵 15-20% 最低關稅的報導，已成為主要的風險因素，中止了市場的上漲動能。

在穩健的企業財報和有利的經濟報告推動下，美國市場的樂觀情緒，(全文未完)

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關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 

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