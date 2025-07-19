【Joe’s華爾街脈動】歐盟關稅威脅使美股漲勢受阻；台積電AI驅動的創紀錄財報預示台股將飆升
Joe Lu
美國市場權衡地緣政治風險與強勁基本面，而台灣科技類股則從其產業龍頭獲得強大催化劑
Joe 盧, CFA | 2025 年 7 月 18 日 美東時間
重點摘要
在穩健的企業財報和有利的經濟報告推動下，美國市場的樂觀情緒，(全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
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