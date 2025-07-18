鉅亨速報 - Factset 最新調查：Blue Owl Technology Finance Corp.(OTF-US)EPS預估下修至1.38元，預估目標價為16.00元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Blue Owl Technology Finance Corp.(OTF-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.43元下修至1.38元，其中最高估值1.49元，最低估值1.24元，預估目標價為16.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.49(1.49)
|1.64
|1.37
|最低值
|1.24(1.24)
|1.23
|1.32
|平均值
|1.36(1.37)
|1.47
|1.35
|中位數
|1.38(1.43)
|1.51
|1.35
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.42億
|16.67億
|16.19億
|最低值
|10.90億
|13.65億
|15.19億
|平均值
|11.99億
|15.52億
|15.69億
|中位數
|12.26億
|15.52億
|15.69億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.43
|3.05
|0.09
|1.80
|1.52
|營業收入
|1.54億
|4.43億
|5.36億
|6.92億
|5.80億
詳細資訊請看美股內頁：
Blue Owl Technology Finance Corp.(OTF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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