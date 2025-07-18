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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Blue Owl Technology Finance Corp.(OTF-US)EPS預估下修至1.38元，預估目標價為16.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Blue Owl Technology Finance Corp.(OTF-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.43元下修至1.38元，其中最高估值1.49元，最低估值1.24元，預估目標價為16.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.49(1.49)1.641.37
最低值1.24(1.24)1.231.32
平均值1.36(1.37)1.471.35
中位數1.38(1.43)1.511.35

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值12.42億16.67億16.19億
最低值10.90億13.65億15.19億
平均值11.99億15.52億15.69億
中位數12.26億15.52億15.69億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.433.050.091.801.52
營業收入1.54億4.43億5.36億6.92億5.80億

詳細資訊請看美股內頁：
Blue Owl Technology Finance Corp.(OTF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOTF

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