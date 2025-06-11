search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Talen Energy Corp(TLN-US)EPS預估上修至7.19元，預估目標價為266.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Talen Energy Corp(TLN-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.89元上修至7.19元，其中最高估值9.14元，最低估值2.22元，預估目標價為266.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.14(9.14)17.6826.736.74
最低值2.22(2.22)10.419.2912.21
平均值6.63(6.52)13.9415.8424.48
中位數7.19(6.89)14.8114.6924.48

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值24.81億32.26億37.15億40.05億
最低值21.77億25.22億24.34億23.75億
平均值22.93億27.80億29.13億31.90億
中位數22.63億26.94億27.69億31.90億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年
EPS-1,925.9210.3817.67
營業收入8.74億14.35億18.08億

詳細資訊請看美股內頁：
Talen Energy Corp(TLN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTLN

相關行情

台股首頁我要存股
Talen Energy Corp255.095-0.75%

延伸閱讀



Empty