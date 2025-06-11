鉅亨速報 - Factset 最新調查：Talen Energy Corp(TLN-US)EPS預估上修至7.19元，預估目標價為266.00元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Talen Energy Corp(TLN-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.89元上修至7.19元，其中最高估值9.14元，最低估值2.22元，預估目標價為266.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.14(9.14)
|17.68
|26.7
|36.74
|最低值
|2.22(2.22)
|10.41
|9.29
|12.21
|平均值
|6.63(6.52)
|13.94
|15.84
|24.48
|中位數
|7.19(6.89)
|14.81
|14.69
|24.48
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|24.81億
|32.26億
|37.15億
|40.05億
|最低值
|21.77億
|25.22億
|24.34億
|23.75億
|平均值
|22.93億
|27.80億
|29.13億
|31.90億
|中位數
|22.63億
|26.94億
|27.69億
|31.90億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1,925.92
|10.38
|17.67
|營業收入
|8.74億
|14.35億
|18.08億
詳細資訊請看美股內頁：
Talen Energy Corp(TLN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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