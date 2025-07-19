鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADRSMFG-US的目標價調降至14.65元，幅度約3.03%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR(SMFG-US)提出目標價估值：中位數由15.11元下修至14.65元，調降幅度3.03%。其中最高估值19.51元，最低估值12.08元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR評價：積極樂觀11位、保持中立4位、保守悲觀0位。
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ADR今(19日)收盤價為14.53元。近5日股價下跌3.03%，標普指數上漲0.59%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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