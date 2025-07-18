鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合大陸控股(UAL-US)EPS預估上修至10.11元，預估目標價為105.00元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對聯合大陸控股(UAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.9元上修至10.11元，其中最高估值12元，最低估值9.15元，預估目標價為105.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12(12.03)
|14.74
|18.52
|16.9
|最低值
|9.15(9)
|10.92
|12.6
|14.56
|平均值
|10.17(10.03)
|12.41
|14.29
|15.87
|中位數
|10.11(9.9)
|12.05
|14.25
|16.16
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|595.10億
|645.46億
|690.81億
|703.01億
|最低值
|583.58億
|612.65億
|646.03億
|696.10億
|平均值
|589.68億
|633.39億
|672.92億
|699.55億
|中位數
|589.46億
|633.60億
|672.09億
|699.55億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-25.30
|-6.10
|2.23
|7.89
|9.45
|營業收入
|153.55億
|246.34億
|449.55億
|537.17億
|570.63億
詳細資訊請看美股內頁：
聯合大陸控股(UAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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