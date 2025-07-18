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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合大陸控股(UAL-US)EPS預估上修至10.11元，預估目標價為105.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對聯合大陸控股(UAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.9元上修至10.11元，其中最高估值12元，最低估值9.15元，預估目標價為105.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值12(12.03)14.7418.5216.9
最低值9.15(9)10.9212.614.56
平均值10.17(10.03)12.4114.2915.87
中位數10.11(9.9)12.0514.2516.16

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值595.10億645.46億690.81億703.01億
最低值583.58億612.65億646.03億696.10億
平均值589.68億633.39億672.92億699.55億
中位數589.46億633.60億672.09億699.55億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-25.30-6.102.237.899.45
營業收入153.55億246.34億449.55億537.17億570.63億

詳細資訊請看美股內頁：
聯合大陸控股(UAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUAL

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