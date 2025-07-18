美前財長桑默斯：川普不會開除Fed主席鮑爾 貝森特知道這有多危險

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-18 09:45

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美國總統川普近期持續向聯準會主席鮑爾施壓要求大幅降息，同時不斷以 Fed 總部大樓翻修超支為由抨擊該機構，導致金融市場對 Fed 獨立性可能喪失的擔憂持續升溫。

美國前財長薩默斯：特朗普不會解僱鮑威爾 貝森特知道這有多危險（圖：Shutterstock）

美國前財長桑默斯周四 (17 日) 就此發出警告稱，川普施壓 Fed 激進降息的做法可能適得其反，並認為川普最終不會解僱鮑威爾，因為此舉將引發嚴重市場後果。

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桑默斯指出，川普呼籲將聯邦基金利率從目前 4.25% 至 4.5% 的目標區間下調多達 300 個基點，這種激進立場恐導致通膨預期飆升，反而推高長期借貸成本。

桑默斯說：「我不知道有哪位接近主流的經濟學家支持在當前環境下將利率降至 1%。這種做法可能製造短暫繁榮，但代價將是嚴重的通膨預期。」

目前，多數 Fed 官員表示，在充分評估川普加徵關稅對通膨的影響之前，將保持政策觀望。

市場周三 (16 日) 出現戲劇性波動似乎印證桑默斯的擔憂。當媒體報導川普準備解僱鮑爾時，2 年期美債殖利率應聲回落，反映市場預期新主席可能採取更寬鬆政策，但與此同時，10 年期美債殖利率走高且股市下跌，顯示出市場對政策連續性可能中斷的憂慮。

桑默斯分析後說道：「我認為市場後果會相當直接且嚴重。財長貝森特憑藉其金融市場經驗，非常清楚其中風險。」鮑爾任期將在明年 5 月屆滿。

更令人警覺的是，美國財政狀況的惡化趨勢。桑默斯指出，目前政策組合正形成惡性循環，巨額預算赤字推高長期借貸成本，進而進一步擴大赤字規模，最終導致利率持續上升。債市已發出明確警告，衡量十年期通膨保值國債 (TIPS) 殖利率的一年期遠期指標近期突破 3%，遠高過本世紀均值約 2%，普通十年期美債殖利率遠期指標也升至 4.5% 以上，歷史均值約 3.2)。這些數據均高於長期平均水平，顯示市場對美國償債能力的擔憂加劇。

值得注意的是，美元指數今年上半年跌幅已創下 1973 年以來的同期最大紀錄。

對於略低於預期的 6 月消費者物價指數 (CPI) 數據，桑默斯持謹慎態度說：「我原本預估關稅上調會帶來更多通膨。現在判斷為時過早，關稅影響可能存在滯後效應。」