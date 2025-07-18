鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-18 13:01

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當「紐倫港」金融鐵三角的輪廓在全球版圖上愈發鮮明時，香港正以令人矚目的姿態開啟新的發展篇章。短短一年間，這座國際金融中心就從市場質疑聲中強勢反彈，港交所的銅鑼聲從稀疏到密集，恒生指數以超過 20% 的漲幅領跑全球主要股指，「港股三姐妹」領銜的新經濟敘事更催生了新的財富神話。

王者歸來！港IPO市場逆襲華爾街 上半年募資1067億冠全球 「寧王」狂攬410億創紀錄（圖：Shutterstock）

上周三 (9 日)，港交所 (00388-HK) 迎來歷史性時刻，峰岹科技 (688279-CN) 等五家公司與一檔 ETF 同日上市，史上首次六鑼齊鳴的盛況不僅刷新市場認知，更印證著香港資本市場的熾熱溫度。

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數據顯示，今年上半年港股 IPO 募資額達 1067 億港元，不僅超越去年全年水平，更超越那斯達克指數同期表現，其中寧德時代 410 億港元的募資額創下今年全球最大 IPO 紀錄，恆瑞醫藥、海天味業等巨頭相繼登陸，新股平均超額認購倍數年增 4 倍，96% 的主機板新股獲得超額認購。這種前所未有的上市熱潮，正重塑著全球資本市場的格局。

市場觀察人士指出，這一輪強勢復甦絕非偶然。中國政府去年 9 月推出的降準降息、房地產信貸優化等一攬子政策為市場注入強心劑，而 Web3 和虛擬資產等新興領域的規範化發展更開闢新的成長賽道。

港交所一系列創新措施，包括縮短新股結算週期的 FINI 系統、降低特專科技公司上市門檻、推出「科企專線」綠色通道等，持續提升市場吸引力。港交所執行長陳翊庭說：「只要市場有需求，我們就要研究應對，這就是『人貨場』精神的精髓。」

國際機構的觀點轉變頗具說服力。摩根士丹利亞洲區前主席 Stephen Roche 近日承認低估香港韌性，並指香港正巧妙地將中美博弈壓力轉化為發展機會。中環街頭日益增多的國際面孔和內地資金，印證香港作為連結中國與世界的超級紐帶的獨特價值。

今年上半年，南向資金淨流入逾 7300 億港元，創歷史同期新高，日均成交金額達 2402 億港元，這些數字背後是中國投資人對港股配置需求的爆發式成長。

此外，外資正重返港股市場。歐美長線基金和中東主權財富基金不僅積極參與二級市場交易，也成為 IPO 基石投資者的重要力量。寧德時代 H 股發行中，來自 15 個國家的 23 家國際頂尖機構認購了 92.5% 的國際配售份額。這種資金流向的轉變，與聯準會 (Fed) 降息預期和中國資產重估形成共振，推動恆生指數上半年達到 22% 的漲幅。

在企業端，赴港上市熱情持續高漲。截至 6 月底，已有 220 家企業排隊等候 IPO，立訊精密、石頭科技等龍頭企業紛紛計畫登陸港股。

市場人士分析指出，「A+H」模式的升溫不僅拓寬企業融資管道，更透過香港這個國際平台助力中國企業全球化佈局。寧德時代將 90% 的募資投入匈牙利項目，訊飛醫療借助香港資本市場加速 AI 技術迭代，這些案例生動詮釋著香港作為「超級增值人」的角色，既為企業提供資金支持，更搭建通往全球市場的橋樑。

在制度創新上，港交所的改革步伐從未停歇。針對生技和特專科技公司的上市規則優化，已吸引超過 20 家企業表達意願。「科企專線」五個工作天內的快速反應機制，大幅提升上市效率。陳翊庭提出的「人貨場」改革理念，從參與者、產品到交易體驗全方位提升市場競爭力，展現出香港金融市場的創新活力。

展望未來，香港的獨特優勢將繼續凸顯，不課徵資本利得稅和遺產稅的稅收政策、高度自由的資本流動、與國際接軌的法律和會計制度，以及「一國兩制」賦予的特殊地位，共同構成難以複製的競爭優勢。

富睿瑪澤香港執業董事蔡華山說：「香港承載著中國優質資源，其國際金融中心地位的鞏固不僅關乎城市發展，更是全球經濟穩定的重要基石。」